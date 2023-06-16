教追女「鬼王」違商品例罪成 辯稱課金非學費 官：罪成因隱瞞額外收費

報稱導師的被告周柏賢（33歲）被裁定罪成後，控方透露他有兩項案底，均與本案性質不同，並要求法庭頒下賠償令。沒有律師代表的被告表示不求情，因不認同本案涉誤導，他亦反對賠償令，認為是「無端白事懲罰我」，造成不公。他又批評遭海關「人格謀殺」，又說自己「過往過千弟子」，「畀兩個老鼠屎咁搞」。

不認誤導 「無端白事懲罰我」

審訊時被告選擇不作供，他於錄影會面中稱與兩名事主為師徒關係，他提供的並非課程，亦無收取學費，只着二人「課金」。裁判官陳志輝裁決時表示，上課並不一定有特定地點，被告在個人平台標明提供「專人特訓」、有頂級導師指導等。另根據他與事主的WhatsApp對話紀錄，他要求支付「1 on 1學費」，又說付款後即可實戰，他如何稱呼學員並非重點。

官：是否脅迫付款不影響案情

陳官續稱，被告在YouTube推廣及WhatsApp對話中明確表示學員只需付款一次。兩名事主起初信任被告，願付原額，正式會面才得知有額外換裝費、名表費等，一人繳付3.8萬元後再額外付10萬元，另一人付7.8萬元學費後再額外付33萬元。陳官認為上述資訊為事主決定是否購買課程的重要資料，二人是否願意付款或受脅迫均不影響控方案情。陳官終裁定控方舉證成功。

【案件編號：ESCC 502/23】