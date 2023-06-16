7網上二手買賣平台不查假貨 消委促准退貨

大部分列明不負責產品質素

消委會今年3月至5月檢視7個網上二手交易平台，並從商戶的網頁或應用程式取得服務資料。消委會表示，各平台基本上讓用戶自由上載物品交易，但大部分只提供基本交易保障如帳號驗證、用戶評價、檢舉功能，並註明不會為交易物品的質素和真偽等負上任何責任，全部平台均沒實行假貨審查機制和退貨保障。

引海外例子 設30日內退款

消委會總幹事黃鳳嫺說，有投訴人曾在二手平台購入真品名牌手袋，其後發現產品原來經過處理，由白色變成黃色，事主不滿產品與描述不同，最終未獲退款。黃說，有海外網上交易平台會設退貨機制，若貨不對辦或不滿意，可在30日內退款；新加坡亦有法例要求在網上銷售二手商品前要註冊登記。

5平台用戶資料作推銷

消委會又發現，有5個平台提及用戶資料會被用作推銷，包括DC Fever Fever市集、eBay Hong Kong、facebook Marketplace、HKTVmall EcoMart及Price.com.hk二手買賣區，Carousell則會視乎用戶意願而有相應做法，執嘢則表示不會把會員資料用作推廣或促銷。