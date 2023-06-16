明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

7網上二手買賣平台不查假貨 消委促准退貨

【明報專訊】消委會檢視7個網上二手平台，發現均無實行假貨審查機制和退貨保障，大部分更於使用條款註明僅提供場所予用戶交易，不會介入交易過程，亦不會為交易物品的質素和真偽負上任何責任，僅Carousell及「執嘢」設調解糾紛機制。消委會促請平台提升企業責任，加強研究並提升交易保障措施，例如探討審查假貨和引入退貨機制。

大部分列明不負責產品質素

消委會今年3月至5月檢視7個網上二手交易平台，並從商戶的網頁或應用程式取得服務資料。消委會表示，各平台基本上讓用戶自由上載物品交易，但大部分只提供基本交易保障如帳號驗證、用戶評價、檢舉功能，並註明不會為交易物品的質素和真偽等負上任何責任，全部平台均沒實行假貨審查機制和退貨保障。

引海外例子 設30日內退款

消委會總幹事黃鳳嫺說，有投訴人曾在二手平台購入真品名牌手袋，其後發現產品原來經過處理，由白色變成黃色，事主不滿產品與描述不同，最終未獲退款。黃說，有海外網上交易平台會設退貨機制，若貨不對辦或不滿意，可在30日內退款；新加坡亦有法例要求在網上銷售二手商品前要註冊登記。

5平台用戶資料作推銷

消委會又發現，有5個平台提及用戶資料會被用作推銷，包括DC Fever Fever市集、eBay Hong Kong、facebook Marketplace、HKTVmall EcoMart及Price.com.hk二手買賣區，Carousell則會視乎用戶意願而有相應做法，執嘢則表示不會把會員資料用作推廣或促銷。

上 / 下一篇新聞

早產嬰亡 換藥護士涉忘重開活栓 醫局受訪醫生：程序上兩人輸藥 兒科醫：不應單靠儀器監察
早產嬰亡 換藥護士涉忘重開活栓 醫局受訪醫生：程序上兩人輸藥 兒科醫：不應單靠儀器監察
林志釉料或民事索償 暫未見涉刑事
林志釉料或民事索償 暫未見涉刑事
六旬婦涉擲斃鴿被捕 將軍澳一月兩虐鴿
六旬婦涉擲斃鴿被捕 將軍澳一月兩虐鴿
體育館塌鐵閘砸傷清潔工
體育館塌鐵閘砸傷清潔工
自辯首人 鄭達鴻稱公民黨執委會「橡皮圖章」 「楊岳橋譚文豪一意孤行倡否決」
自辯首人 鄭達鴻稱公民黨執委會「橡皮圖章」 「楊岳橋譚文豪一意孤行倡否決」
稱加入旨在服務基層 「沒法改變公民黨」故退出
稱加入旨在服務基層 「沒法改變公民黨」故退出
轉移地積比擬油旺重建試行 最多30%城規今議
轉移地積比擬油旺重建試行 最多30%城規今議
為減贍養費少報收入 地產代理主管囚18月
為減贍養費少報收入 地產代理主管囚18月
教師培訓資源套 囑勿呼學生花名搭肩合照
教師培訓資源套 囑勿呼學生花名搭肩合照
立會小組促加快教師宣誓 教局：官校已落實
立會小組促加快教師宣誓 教局：官校已落實
禁《榮光》傳票二維碼 貼灣仔警署專屬櫃位
禁《榮光》傳票二維碼 貼灣仔警署專屬櫃位
涉煽獨回港換證被捕 留日生遭起訴今提堂
涉煽獨回港換證被捕 留日生遭起訴今提堂
「串謀偽造案」提堂 兩人涉為兩還押者冒簽傳訊狀
「串謀偽造案」提堂 兩人涉為兩還押者冒簽傳訊狀
警搗非華裔販毒集團 拘9人檢2.6公斤大麻花
警搗非華裔販毒集團 拘9人檢2.6公斤大麻花
12款循環扇 8有安全風險 能源效益最大相差七成 直流電型號勝交流電
12款循環扇 8有安全風險 能源效益最大相差七成 直流電型號勝交流電
長者旅保計劃 七成削賠額8減半
長者旅保計劃 七成削賠額8減半
19款乳膠氣球 七成違歐盟安全標準
19款乳膠氣球 七成違歐盟安全標準
12寵物泳池無場地資訊 7未答有否急救證書
12寵物泳池無場地資訊 7未答有否急救證書
教追女「鬼王」違商品例罪成 辯稱課金非學費 官：罪成因隱瞞額外收費
教追女「鬼王」違商品例罪成 辯稱課金非學費 官：罪成因隱瞞額外收費
借貸後訛稱遭冒名 警拘19人
借貸後訛稱遭冒名 警拘19人
錦田車房火警 3貓狗亡
錦田車房火警 3貓狗亡
大灣區GBA專題：深圳次季263項目動工 涉資3500億 民間項目佔八成 先進製造業逾半
大灣區GBA專題：深圳次季263項目動工 涉資3500億 民間項目佔八成 先進製造業逾半
灣區手記：酸奶刺客 ／文：尚東美
灣區手記：酸奶刺客 ／文：尚東美
【Emily】明報「學校審藏書」報道 摘SOPA獨家新聞大獎 「沒支聯的六四系列」獲人權報道優異獎
【Emily】明報「學校審藏書」報道 摘SOPA獨家新聞大獎 「沒支聯的六四系列」獲人權報道優異獎
【Emily】蝴蝶品種18年高 出沒變化見生態隱憂
【Emily】蝴蝶品種18年高 出沒變化見生態隱憂
【Emily】梁美芬叫錯梁君彥「主人」
【Emily】梁美芬叫錯梁君彥「主人」
【Emily】「藝術@維港」明年擬再辦
【Emily】「藝術@維港」明年擬再辦
【Emily】蠔涌大樓智障者宿舍啟用
【Emily】蠔涌大樓智障者宿舍啟用
【Emily】明報頒ESG大獎 許正宇主禮
【Emily】明報頒ESG大獎 許正宇主禮