議員促降兩電准許利潤 政府：會建議

陸頌雄昨日提出「輸入內地電力，平抑香港電費」無約束力議案，促請政府長遠降低兩電准許利潤，檢討客户表現獎罰機制及每月調整燃料費機制，紓緩電費上調壓力，並要求開放電力市場，增加輸入內地電力比例。議案以55票贊成、25票棄權獲通過，其中經民聯、新民黨、自由黨均投棄權票。

選委會議員林筱魯提出修正案，刪走原議案要求降低兩電准許利潤的內容，修正案被否決。議員江玉歡指出，合理價格僅是電力供應其中一環，可靠性和安全性同樣重要，認為規管需達到平衡，既穩定電費，同時給予電力公司適當誘因作長遠投資，改善服務質素。陸頌雄反駁稱只是希望兩電「賺少些」，認為降低准許利潤與供電可靠性無矛盾。自由黨張宇人支持檢討准許利潤上限，但現階段不宜着手輸入內地電力。新民黨黎棟國認為議案要求兩電向公眾披露營運及財務資料，或削弱議價力，影響燃料費等供電成本。

政府將與兩電中期檢討《管制計劃協議》，謝展寰重申政府持開放態度，初步計劃建議減低准許利潤、要求兩電於能源危機期間分擔能源價格成本、就重要停電事故加重罰則等。