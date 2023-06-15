議員促降兩電准許利潤 政府：會建議

【明報專訊】政府將與兩電就《管制計劃協議》中期檢討，立法會昨日通過無約束力議案，促請政府降低兩電准許利潤，增加輸入內地電力的比例。有議員質疑降低准許利潤，認為需予電力公司適當誘因作長遠投資。提出議案的工聯會陸頌雄回應稱，現行8%回報率過高，冀兩電與市民共渡時艱。環境及生態局長謝展寰重申，政府會於中期檢討建議降低准許利潤，適時匯報檢討結果，又稱現時大亞灣核電站輸港的電力佔比約27%，是穩定香港電價重要一環。
陸頌雄昨日提出「輸入內地電力，平抑香港電費」無約束力議案，促請政府長遠降低兩電准許利潤，檢討客户表現獎罰機制及每月調整燃料費機制，紓緩電費上調壓力，並要求開放電力市場，增加輸入內地電力比例。議案以55票贊成、25票棄權獲通過，其中經民聯、新民黨、自由黨均投棄權票。
選委會議員林筱魯提出修正案，刪走原議案要求降低兩電准許利潤的內容，修正案被否決。議員江玉歡指出，合理價格僅是電力供應其中一環，可靠性和安全性同樣重要，認為規管需達到平衡，既穩定電費，同時給予電力公司適當誘因作長遠投資，改善服務質素。陸頌雄反駁稱只是希望兩電「賺少些」，認為降低准許利潤與供電可靠性無矛盾。自由黨張宇人支持檢討准許利潤上限，但現階段不宜着手輸入內地電力。新民黨黎棟國認為議案要求兩電向公眾披露營運及財務資料，或削弱議價力，影響燃料費等供電成本。
政府將與兩電中期檢討《管制計劃協議》，謝展寰重申政府持開放態度，初步計劃建議減低准許利潤、要求兩電於能源危機期間分擔能源價格成本、就重要停電事故加重罰則等。