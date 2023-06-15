前年起AO未再海外培訓 楊何蓓茵：正挑「最開闊視野」課程

楊何蓓茵昨日書面回覆議員質詢時稱，政府十分重視政務主任職系人員的培訓及發展，會持續為各級AO安排培訓。她稱，當局過去5年共資助7名首長級人員修讀哈佛或史丹福大學為期一年的碩士課程。2018年有7人參與為期一至數星期的「首長級人員短期海外行政發展課程」、10人參與「試用期後海外進修」；2019年則有6人參期短期課程、10人到海外進修，涉及牛津大學、歐洲工商管理學院、倫敦商學院等。

另外，楊何蓓茵指出，2022年起公務員學院與北京大學合辦為期兩年的公共管理碩士課程，現有3名政務主任被挑選參加，當局亦計劃每年挑選合適人選修讀；自2021年起，當局亦全額資助高級公務員參加兼讀制「清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目」，至今有6人獲資助，當中3人為AO。