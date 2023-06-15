港車北上三成中籤者未提申請 運署：期限不延長

今起可網上預約出行日

政府至今共推出兩輪登記抽籤，運輸署昨日回覆稱，該署在5月31日首輪電腦抽籤中抽出1600人，可於6月1至10日分批到上述網站提交申請，當中1158人限期前已提交。已交申請中有691宗經初步審批後已轉交內地政府審批，會陸續通知申請人申請結果及向獲批核的申請人發出電子臨時入境機動車牌證。相關申請獲內地政府確認後，運輸署會簽發並郵寄「封閉道路通行許可證」予申請人。

早前有意見要求「港車北上」申請人在抽籤前提供所有證明文件以作審核，以免太多人在中籤後沒交正式申請。運輸署稱，為方便申請人登記電腦抽籤，該署認為維持現行申請人透過指定網站輸入基本的申請人與車輛資料，毋須附上所需證明文件的安排合適。

香港汽車會會長李耀培表示，據他了解，部分中籤者根本無內地駕駛執照，但亦有人反映申請手續繁複，有申請者因未能通過人面辨識，或未能趕及72小時限期內準備相關文件，因而延誤提出申請。