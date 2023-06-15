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港聞

港聞二

畫外著書與港淵源深 董橋：本本值看

【明報專訊】黃永玉跟香港有密切淵源。黃12歲離開湖南省鳳凰縣家鄉，1940年代曾到香港居住，1953年到北京定居出任中英美術學院教授，歷經文革批鬥，1988年返港居住，近年重返北京生活。香港藝術館2004年曾為他舉辦80歲回顧展，現仍藏有黃的8件水墨作品及版畫。著名作家董橋接受本報訪問時形容，黃永玉畫作及文章均有很高成就，「他寫的書，每一本都值得看，中文可以寫到這水平，好難得」。

現年81歲的董橋向本報表示，跟黃永玉相識於1960年代，「我好尊敬黃永玉先生、（我們是）好老朋友」，最近十多年雖沒相見，但有聯繫，最近一次是去年至今年初期間收到黃寄出著作《見笑集》，贈書上寫有董橋的名字。

談到黃永玉畫作及文章，董橋說：「他繪的畫不用說，大家都見到，很好；他寫的書，每一本都值得看，中文可以寫這水平，好難得。」他形容黃思想新穎，「如看過他的書，就會知道他是一個非常非常會寫文章的文學家，這可能大家未必注意到。一個作家、藝術家也好，最重要是有自己獨創的內容，包括其畫作、文章，都是有他自己獨創的風格」。

原擬明年辦展

「要求自己一張舊畫都不要」

著名傳媒人李純恩向本報表示，他1993年主理《明報》副刊期間曾邀黃永玉繪畫雞年海報，「之後做了好朋友，大家忘年之交」。兩人上次見面是在北京出席黃90歲的畫展，李純恩說，黃永玉百歲畫展原擬明年舉行，引述黃稱「他給自己的要求是一張舊畫都不要，所以是一直在畫」。李形容黃是他認識「最有趣的老人家」、是風趣的人，「對世事看得很通透」，其幽默感及畫作影響很多人，「聽他講故事就有得益，故事就是他的人生經歷」。

李純恩：聽他講故事就有得益

文體旅局長楊潤雄昨晚發稿稱對黃永玉逝世深感痛惜，形容黃的作品獨具風格，畫風啓迪不少後進，又是出色版畫家和詩人，詩風質樸動人，發人深省。

相關字詞﹕李純恩 董橋 黃永玉

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