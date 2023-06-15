藝術瑰玉傳世 「想我時看看雲」 木刻起家捱過文革 鬼才黃永玉病逝

骨灰化肥返自然 囑勿辦活動紀念

黃永玉家人昨發訃告，稱黃永玉因病於前日凌晨3時43分逝世，尊重其意願「不舉行任何告別、追悼儀式」。央視新聞報道，黃永玉遺囑昨日公開，表示「待我離去之後，請將我的遺體進行火化」，「我希望我的骨灰作為肥料，回到大自然去」，「我離去之後，任何人不得辦理各種類型的紀念活動，我的家人不得去支持或參加其他人組織的紀念活動」。

黃永玉1924年8月9日生於湖南，曾當瓷場工人、小學教員，寫過劇本，雖未讀完初中，但憑着藝術才能以木刻起家，隨年拓展至漫畫、油畫、國畫、雕塑、工藝設計等。16歲起，黃以畫畫及木刻謀生，後曾旅居香港並擔任《新晚報》畫頁編輯、《大公報》臨時美術編輯等。新中國成立後，在其表叔、著名作家沈從文建議下，黃偕妻子1953年前往北京，在中央美術學院任教。

一眼睜一眼閉 《貓頭鷹》遭批鬥

1956年黃永玉出版《黃永玉木刻集》，代表作《春潮》、《阿詩瑪》轟動中國畫壇。及至文革期間，其部分畫作被檢舉為「反黨反社會主義」毒草，被四人幫指控為反動學術權威受到批判。1973年，他結束在河北「五七幹校」的勞動生活回到北京，又因為畫了睜一隻眼閉一隻眼的《貓頭鷹》，遭江青點名而被視為「反革命黑畫」，黃因此被遣送老家鳳凰。

港台《傑出華人系列》節目1997年播出黃永玉訪問，當中他憶述文革時遭批鬥、被趕到狹小房屋居住，要「掛牌、戴高帽」，「每日上班時，袋裏帶着一塊『牛鬼蛇神』的牌，到校門就自行掛牌進入校園，低住頭走入去」。

劫後復創作 創生肖郵票先河

文革結束後，黃永玉恢復創作。他設計的中國第一套（猴年）生肖郵票於1980年發行，是當前最昂貴的生肖郵票，1986年在羅馬舉辦個人畫展，日後也多次獲意大利授勳致意。在拍賣市場，其畫作也水漲船高，2013年《田家梅》成交價達6325萬元。

2020年5月新冠疫情期間，黃永玉妻子張梅溪在港逝世，他手書訃告。張梅溪是將軍千金，卻與當時只是刻木刻的流浪小伙黃永玉私奔成婚，堪稱文壇佳話。

黃永玉創作不輟，2021年8月出版半自傳小說《無愁河的浪蕩漢子》第三部，中國郵政今年兔年生肖郵票也出自他手。

黃永玉曾多次暢想人生最後之旅，「我死了以後，我的骨灰不要了，跟那孤魂野鬼在一起，我自由得多」，又笑言「假使我有一個墓碑，上面只寫3個字，就是『太累了』」。

作畫不倦 生前籌備百歲展

今年5月，央視播出黃永玉生前最後受訪節目，黃正準備2024年農曆七月初九（他農曆生日）舉行百歲畫展。他以去年畫作《今夜》表示，願每個人都有美好的今夜，天天如此，月月如此，年年如此，十年如此，百年如此。