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租置計劃回收單位銷情好 房會將倡恒常推售

【明報專訊】房委會2021年首次將逾800伙現有租置計劃回收的單位納入綠置居計劃。本報獲悉，因應上兩期單位銷情理想，房委會為加快出售租者置其屋計劃屋邨未售單位，將建議恒常化出售租置計劃回收單位。另消息指2022/23年度的公屋實際編配較原先估算高逾10%，合計編配逾3萬個單位。

據了解，因應租置計劃回收單位於過去兩次銷情理想，房會建議恒常化出售有關單位，目標買家為綠表資格者及「特快公屋編配計劃」合資格申請人。消息稱，由於向白表買家出售租置計劃回收單位將減少可供編配的公屋單位，故房委會認為不需將目標買家擴至白表者。據悉，39個租置屋邨現租戶仍可隨時選擇購買其正居住的單位。

翻查資料，租置計劃1998年初推出，指定屋邨租戶可購買現居單位。計劃於2005年8月終止，至2021年，房會首次將分佈於39個租置屋邨回收的約815個單位，納入當時的綠置居計劃，供綠表公屋戶申請。

22/23年公屋編配高估算10%

此外，消息指2023/24年度公屋編配估算達2.41萬個單位，當中約1.8萬個來自公屋申請，其中1.62萬個來自「一般申請者」、1800個來自「配額及計分制」下非長者一人申請者等。同時，據悉22/23年度公屋實際編配為約3.09萬個單位，較原先估算的2.76萬高逾一成。

翻查資料，2021/22年度公屋實際編配單位為2.59萬個，只及原先估算83.7%，換言之22/23年度編配實際數目是超額完成。房委會資助房屋小組明日（周五）將開會審議恒常化出售租置計劃回收單位，以及23/24年度公屋編配估算數字。

相關字詞﹕租置計劃 房委會

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