何永賢盼「樂建居」激活發展商1000公頃農地

「可節省約2至10月」

澄清屬招標下全由發展商負責

根據今年4月的區議會文件，房署表示擬於柴灣祥民道用地（未平整用地）發展公營房屋，當時預計建屋工程2026年展開，2031年落成項目，提供730個單位。惟房屋局最新公布，有關選址將改為納入「樂建居」，即用地將招標，並交予發展商負責平整土地及興建居屋，料提供700個單位。房屋局昨補充，預計交由發展商發展後，房屋項目2031年初落成，較原來預算快。

另一幅同納入「樂建居」計劃、預計今年底招標的東涌第122區用地（已平整用地），房屋局則預料交予發展商發展後，最快2028/29年完工，較政府興建快兩個月。

三分之一補地價作誘因

此外，房屋局長何永賢昨接受港台《千禧年代》訪問稱，「樂建居」的「私人土地形式」期望發展商提供手上私人土地，用作建居屋。她說根據公開資料，私人發展商目前有約1000公頃農地，期望收取三分之一補地價能作誘因，以此激活該批農地。