強心藥輸注管活栓沒開啟 威院早產嬰出生一日離世

50分鐘後儀器發警報才發現

威院稱，嬰兒早產及患有先天心臟問題，需要接受治療，由於嬰兒持續出現低血壓情况，醫護於13日凌晨約3時，為其調整強心藥物處方，設定儀器以每小時約0.3毫升速度輸注，並逐步遞增至每小時約0.7毫升速度輸注。威院稱輸注儀器於凌晨約3時50分發出警報，醫護隨即檢查儀器，發現輸注管的活栓沒有開啟，醫護即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物；嬰兒其後情况持續惡化，於同日下午約4時離世，即出生不足兩日離世。

威院稱非常關注事件，醫院行政總監與醫療團隊昨日傍晚再次約見家人解釋事件經過，並向嬰兒家人致歉及致深切慰問，指醫療團隊及病人聯絡主任會繼續盡力為家人提供支援及協助。

威院指已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過；有關個案已轉交死因裁判官跟進。

院方又稱初步檢視事件後，即時採取措施避免再發生類似事件，包括提醒醫護為新生嬰兒輸注藥物時要加倍注意，例如檢查輸注管的活栓；由於輸注分量及速度非常微少，必須確保輸注儀器的設定合適；院方亦會向代理商了解，提升新生嬰兒輸注藥物的可行安全程序。