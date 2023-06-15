明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

強心藥輸注管活栓沒開啟 威院早產嬰出生一日離世

【明報專訊】沙田威爾斯親王醫院昨晚公布一宗嚴重醫療事故，一名留院初生嬰兒不幸去世。事件涉及該院一名孕期不足28周嬰兒，嬰兒在12日（周一）出世，因早產及患有先天性心臟問題，要在新生兒深切治療部接受密切監察及治療，並需要使用儀器輔助呼吸及輸注強心藥物，醫護人員於13日（周二）凌晨約3時為嬰兒調整強心藥物處方，但儀器於凌晨約3時50分發出警報，醫護人員檢查儀器，才發現輸注管的活栓沒有開啟，阻礙藥物輸注。嬰兒於同日下午約4時離世。

50分鐘後儀器發警報才發現

威院稱，嬰兒早產及患有先天心臟問題，需要接受治療，由於嬰兒持續出現低血壓情况，醫護於13日凌晨約3時，為其調整強心藥物處方，設定儀器以每小時約0.3毫升速度輸注，並逐步遞增至每小時約0.7毫升速度輸注。威院稱輸注儀器於凌晨約3時50分發出警報，醫護隨即檢查儀器，發現輸注管的活栓沒有開啟，醫護即調整活栓，重新為嬰兒輸注強心藥物；嬰兒其後情况持續惡化，於同日下午約4時離世，即出生不足兩日離世。

威院稱非常關注事件，醫院行政總監與醫療團隊昨日傍晚再次約見家人解釋事件經過，並向嬰兒家人致歉及致深切慰問，指醫療團隊及病人聯絡主任會繼續盡力為家人提供支援及協助。

威院指已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報，會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過；有關個案已轉交死因裁判官跟進。

院方又稱初步檢視事件後，即時採取措施避免再發生類似事件，包括提醒醫護為新生嬰兒輸注藥物時要加倍注意，例如檢查輸注管的活栓；由於輸注分量及速度非常微少，必須確保輸注儀器的設定合適；院方亦會向代理商了解，提升新生嬰兒輸注藥物的可行安全程序。

相關字詞﹕威院 醫療事故

上 / 下一篇新聞

公聽會哥球會昨佔時多 會長再發言 資深會員馬時亨：今次建屋事件變情緒化
公聽會哥球會昨佔時多 會長再發言 資深會員馬時亨：今次建屋事件變情緒化
何永賢盼「樂建居」激活發展商1000公頃農地
何永賢盼「樂建居」激活發展商1000公頃農地
租置計劃回收單位銷情好 房會將倡恒常推售
租置計劃回收單位銷情好 房會將倡恒常推售
藝術瑰玉傳世 「想我時看看雲」 木刻起家捱過文革 鬼才黃永玉病逝
藝術瑰玉傳世 「想我時看看雲」 木刻起家捱過文革 鬼才黃永玉病逝
畫外著書與港淵源深 董橋：本本值看
畫外著書與港淵源深 董橋：本本值看
港車北上三成中籤者未提申請 運署：期限不延長
港車北上三成中籤者未提申請 運署：期限不延長
前年起AO未再海外培訓 楊何蓓茵：正挑「最開闊視野」課程
前年起AO未再海外培訓 楊何蓓茵：正挑「最開闊視野」課程
議員促降兩電准許利潤 政府：會建議
議員促降兩電准許利潤 政府：會建議
陳嘉信判辭 再被指整合律師陳辭 今涉鷹君案 上訴庭：可不參考陳判辭
陳嘉信判辭 再被指整合律師陳辭 今涉鷹君案 上訴庭：可不參考陳判辭
辯方播吳政亨訪問 「比起攬炒更盼初選成事」
辯方播吳政亨訪問 「比起攬炒更盼初選成事」
5個月41外遊 7億現鈔運港洗錢 海關搗23人集團 要求土耳其助查
5個月41外遊 7億現鈔運港洗錢 海關搗23人集團 要求土耳其助查
妻出軌 男子勒索醫生「賠」229萬囚32月
妻出軌 男子勒索醫生「賠」229萬囚32月
官憂入獄病情惡化 偷帽警判緩刑
官憂入獄病情惡化 偷帽警判緩刑
獲1.3萬貸款泄情報 破產警認罪准保釋
獲1.3萬貸款泄情報 破產警認罪准保釋
自閉生辱國旗判更生 庭上呼「想見媽咪」
自閉生辱國旗判更生 庭上呼「想見媽咪」
走私貓狗兔60隻兩月亡 男子囚28月 164隻困17籠滿身尿糞 官斥罪加一等
走私貓狗兔60隻兩月亡 男子囚28月 164隻困17籠滿身尿糞 官斥罪加一等
牛池灣斬人案越漢提堂還押
牛池灣斬人案越漢提堂還押
稱近旺季新酒店落成 酒店業倡引9000外勞 工會：商會先放風 弱勢者無奈
稱近旺季新酒店落成 酒店業倡引9000外勞 工會：商會先放風 弱勢者無奈
26低技術工輸勞鬆綁 孫玉菡：不一定批 勞顧定細節
26低技術工輸勞鬆綁 孫玉菡：不一定批 勞顧定細節
旅展迎旺季 業界憂航機不足
旅展迎旺季 業界憂航機不足
醫衛局：立法強制捐器官或適得其反
醫衛局：立法強制捐器官或適得其反
青年意圖傷人罪脫律政司上訴 官：難解為何帶士巴拿
青年意圖傷人罪脫律政司上訴 官：難解為何帶士巴拿
啟德天瀧地盤工追薪200萬 勞處調停
啟德天瀧地盤工追薪200萬 勞處調停
大灣區GBA專題：港人擁深圳長者卡 免費搭車入景區
大灣區GBA專題：港人擁深圳長者卡 免費搭車入景區
大灣區GBA專題：南沙方案一周年 逾500港澳台企進駐 去年錄2000名港澳青年實習
大灣區GBA專題：南沙方案一周年 逾500港澳台企進駐 去年錄2000名港澳青年實習
【Emily】辭任港鐵 盼專注立會 江玉歡話發言或更自由
【Emily】辭任港鐵 盼專注立會 江玉歡話發言或更自由
【Emily】操控轉售價格投訴 食品美容家電最多 競委會推宣傳教育
【Emily】操控轉售價格投訴 食品美容家電最多 競委會推宣傳教育
【Emily】港交所上市23周年敲鑼 財爺「先跌後升」
【Emily】港交所上市23周年敲鑼 財爺「先跌後升」
【Emily】議員問規管打機否 醫衛局：優先處理吸煙酗酒
【Emily】議員問規管打機否 醫衛局：優先處理吸煙酗酒
【Emily】每年3000蛇出沒求助 非緊急情况 環境局叫打1823
【Emily】每年3000蛇出沒求助 非緊急情况 環境局叫打1823
【Emily】經港返台 吾爾開希機場自拍
【Emily】經港返台 吾爾開希機場自拍
【Emily】孫東訪漢堡 鼓勵半導體廠擴港業務
【Emily】孫東訪漢堡 鼓勵半導體廠擴港業務