明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

公聽會哥球會昨佔時多 會長再發言 資深會員馬時亨：今次建屋事件變情緒化

【明報專訊】政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，城規會昨日舉行第二場公聽會，香港哥爾夫球會共10名相關者出席，佔昨大部分申述意見時間。首場公聽會發言近半小時的香港哥爾夫球會會長郭永亮，昨再發言約7分鐘重申反對收地建公屋。按《城市規劃條例》規定，他可作為其他申述人代表，佔用他們獲分配的時間發言。球會公關回應查詢稱，未肯定郭會否在其餘3場公聽會再發言。另商務及經濟發展局前局長、港鐵前主席馬時亨以球會會員身分發言反對收地建公屋，批評事件變得情緒化甚至「政治化」，認為解決房屋問題需理性和客觀看待。

會方：未肯定郭永亮會否再發言

康文署將於政府收地後負責管理和保養工作，包括預留作公營房屋發展的北端部分，直至該部分交予土拓署開展工程。郭永亮昨於休會時見傳媒，被問及對康文署保養球場有沒有信心，他稱不排除香港有其他團體有管理場地經驗，但過百年歷史已證明高球會是「保養呢塊土地最好嘅管理者」，重申球會願意繼續營運。郭又說，球會理解按租約條款，粉嶺舊球場1至8號洞土地需在9月交還政府，強調球會由始至終都只是反對將收回的9公頃土地作建屋，重申香港有很多9公頃土地作替代方案。

對康署保養球場有否信心？

郭：百年歷史證球會最好管理者

高球會昨安排多名專家到場申述意見，其中AEC有限公司副生態總監許仲康表示，康文署2017年曾因修剪大埔墟鷺鳥林致巢毁鳥亡，認為署方缺乏管理生態敏感地點的經驗，由該署負責管理高球場草地並非合適做法。

成為香港哥爾夫球會會員逾30年的馬時亨會上表示，昨帶着「矛盾」出席公聽會，一方面支持政府建公屋，因房屋問題是本港重中之重，但收回的土地具歷史價值，且會影響高球運動發展，以及香港作為國際城市及國際金融中心的發展，強調「政府唔應該喺高爾夫球場上起樓」。

馬又稱，有意見認為政府宣布要在球場上建屋、如不建是否政府「褪軚」，他強調「絕對唔係」，認為很多人把今次建屋問題情緒化，甚至將事件政治化，認為解決房屋問題需要理性和客觀去看待。

馬指交通配套不足 難駁鐵路

馬時亨表示，擬建屋的用地交通配套非常不足，認為將來會出現交通擠塞問題，對北區交通造成嚴重負擔。曾任港鐵主席的他又稱，要由上水港鐵站建造一條支線去高球場「好難」，因興建一條鐵路需經過嚴格技術上的評估和規劃，表面上根本無辦法再開一條支線伸延到球會附近，呼籲城規會委員三思；並恐怕居民入住後或會「怨氣重」，「到時佢（居民）就會話，點解你哋（城規會）10年前諗唔到㗎？咁蠢嘅？」

黃偉綸稱發展意向「好清楚」

另外，副財政司長黃偉綸昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，政府對將收回高球場9公頃土地發展意向「好清楚」，仍覺得用作公共房屋發展是最適合的，會視乎城規會提交至行會的意見，再決定建屋密度及佈局。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

強心藥輸注管活栓沒開啟 威院早產嬰出生一日離世
強心藥輸注管活栓沒開啟 威院早產嬰出生一日離世
何永賢盼「樂建居」激活發展商1000公頃農地
何永賢盼「樂建居」激活發展商1000公頃農地
租置計劃回收單位銷情好 房會將倡恒常推售
租置計劃回收單位銷情好 房會將倡恒常推售
藝術瑰玉傳世 「想我時看看雲」 木刻起家捱過文革 鬼才黃永玉病逝
藝術瑰玉傳世 「想我時看看雲」 木刻起家捱過文革 鬼才黃永玉病逝
畫外著書與港淵源深 董橋：本本值看
畫外著書與港淵源深 董橋：本本值看
港車北上三成中籤者未提申請 運署：期限不延長
港車北上三成中籤者未提申請 運署：期限不延長
前年起AO未再海外培訓 楊何蓓茵：正挑「最開闊視野」課程
前年起AO未再海外培訓 楊何蓓茵：正挑「最開闊視野」課程
議員促降兩電准許利潤 政府：會建議
議員促降兩電准許利潤 政府：會建議
陳嘉信判辭 再被指整合律師陳辭 今涉鷹君案 上訴庭：可不參考陳判辭
陳嘉信判辭 再被指整合律師陳辭 今涉鷹君案 上訴庭：可不參考陳判辭
辯方播吳政亨訪問 「比起攬炒更盼初選成事」
辯方播吳政亨訪問 「比起攬炒更盼初選成事」
5個月41外遊 7億現鈔運港洗錢 海關搗23人集團 要求土耳其助查
5個月41外遊 7億現鈔運港洗錢 海關搗23人集團 要求土耳其助查
妻出軌 男子勒索醫生「賠」229萬囚32月
妻出軌 男子勒索醫生「賠」229萬囚32月
官憂入獄病情惡化 偷帽警判緩刑
官憂入獄病情惡化 偷帽警判緩刑
獲1.3萬貸款泄情報 破產警認罪准保釋
獲1.3萬貸款泄情報 破產警認罪准保釋
自閉生辱國旗判更生 庭上呼「想見媽咪」
自閉生辱國旗判更生 庭上呼「想見媽咪」
走私貓狗兔60隻兩月亡 男子囚28月 164隻困17籠滿身尿糞 官斥罪加一等
走私貓狗兔60隻兩月亡 男子囚28月 164隻困17籠滿身尿糞 官斥罪加一等
牛池灣斬人案越漢提堂還押
牛池灣斬人案越漢提堂還押
稱近旺季新酒店落成 酒店業倡引9000外勞 工會：商會先放風 弱勢者無奈
稱近旺季新酒店落成 酒店業倡引9000外勞 工會：商會先放風 弱勢者無奈
26低技術工輸勞鬆綁 孫玉菡：不一定批 勞顧定細節
26低技術工輸勞鬆綁 孫玉菡：不一定批 勞顧定細節
旅展迎旺季 業界憂航機不足
旅展迎旺季 業界憂航機不足
醫衛局：立法強制捐器官或適得其反
醫衛局：立法強制捐器官或適得其反
青年意圖傷人罪脫律政司上訴 官：難解為何帶士巴拿
青年意圖傷人罪脫律政司上訴 官：難解為何帶士巴拿
啟德天瀧地盤工追薪200萬 勞處調停
啟德天瀧地盤工追薪200萬 勞處調停
大灣區GBA專題：港人擁深圳長者卡 免費搭車入景區
大灣區GBA專題：港人擁深圳長者卡 免費搭車入景區
大灣區GBA專題：南沙方案一周年 逾500港澳台企進駐 去年錄2000名港澳青年實習
大灣區GBA專題：南沙方案一周年 逾500港澳台企進駐 去年錄2000名港澳青年實習
【Emily】辭任港鐵 盼專注立會 江玉歡話發言或更自由
【Emily】辭任港鐵 盼專注立會 江玉歡話發言或更自由
【Emily】操控轉售價格投訴 食品美容家電最多 競委會推宣傳教育
【Emily】操控轉售價格投訴 食品美容家電最多 競委會推宣傳教育
【Emily】港交所上市23周年敲鑼 財爺「先跌後升」
【Emily】港交所上市23周年敲鑼 財爺「先跌後升」
【Emily】議員問規管打機否 醫衛局：優先處理吸煙酗酒
【Emily】議員問規管打機否 醫衛局：優先處理吸煙酗酒
【Emily】每年3000蛇出沒求助 非緊急情况 環境局叫打1823
【Emily】每年3000蛇出沒求助 非緊急情况 環境局叫打1823
【Emily】經港返台 吾爾開希機場自拍
【Emily】經港返台 吾爾開希機場自拍
【Emily】孫東訪漢堡 鼓勵半導體廠擴港業務
【Emily】孫東訪漢堡 鼓勵半導體廠擴港業務