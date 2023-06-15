公聽會哥球會昨佔時多 會長再發言 資深會員馬時亨：今次建屋事件變情緒化

會方：未肯定郭永亮會否再發言

康文署將於政府收地後負責管理和保養工作，包括預留作公營房屋發展的北端部分，直至該部分交予土拓署開展工程。郭永亮昨於休會時見傳媒，被問及對康文署保養球場有沒有信心，他稱不排除香港有其他團體有管理場地經驗，但過百年歷史已證明高球會是「保養呢塊土地最好嘅管理者」，重申球會願意繼續營運。郭又說，球會理解按租約條款，粉嶺舊球場1至8號洞土地需在9月交還政府，強調球會由始至終都只是反對將收回的9公頃土地作建屋，重申香港有很多9公頃土地作替代方案。

對康署保養球場有否信心？

郭：百年歷史證球會最好管理者

高球會昨安排多名專家到場申述意見，其中AEC有限公司副生態總監許仲康表示，康文署2017年曾因修剪大埔墟鷺鳥林致巢毁鳥亡，認為署方缺乏管理生態敏感地點的經驗，由該署負責管理高球場草地並非合適做法。

成為香港哥爾夫球會會員逾30年的馬時亨會上表示，昨帶着「矛盾」出席公聽會，一方面支持政府建公屋，因房屋問題是本港重中之重，但收回的土地具歷史價值，且會影響高球運動發展，以及香港作為國際城市及國際金融中心的發展，強調「政府唔應該喺高爾夫球場上起樓」。

馬又稱，有意見認為政府宣布要在球場上建屋、如不建是否政府「褪軚」，他強調「絕對唔係」，認為很多人把今次建屋問題情緒化，甚至將事件政治化，認為解決房屋問題需要理性和客觀去看待。

馬指交通配套不足 難駁鐵路

馬時亨表示，擬建屋的用地交通配套非常不足，認為將來會出現交通擠塞問題，對北區交通造成嚴重負擔。曾任港鐵主席的他又稱，要由上水港鐵站建造一條支線去高球場「好難」，因興建一條鐵路需經過嚴格技術上的評估和規劃，表面上根本無辦法再開一條支線伸延到球會附近，呼籲城規會委員三思；並恐怕居民入住後或會「怨氣重」，「到時佢（居民）就會話，點解你哋（城規會）10年前諗唔到㗎？咁蠢嘅？」

黃偉綸稱發展意向「好清楚」

另外，副財政司長黃偉綸昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，政府對將收回高球場9公頃土地發展意向「好清楚」，仍覺得用作公共房屋發展是最適合的，會視乎城規會提交至行會的意見，再決定建屋密度及佈局。

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