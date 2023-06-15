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啟德天瀧地盤工追薪200萬 勞處調停

【明報專訊】啟德跑道區承豐道「天瀧」地盤昨早有工人追討欠薪，10多名工人在地盤閘前拉起「恒基有汗出無糧出」、「還我血汗錢，追土（討）欠薪」、「無良裕民建築、天價樓盤」等橫額。發展商、大判及二判表示已準時支薪。勞工處回覆稱已即時與相關總承判商聯絡，協商解決工友欠薪事宜。

發展商大判二判稱準時支薪

工人代表Tina表示，該地盤大判為裕民建築，遭欠薪工友自去年9月受僱於堡栢工程有限公司，負責泥水及雲石，惟自今年2月起未收到薪金，涉及約30至40名工友，合共逾200萬元。她稱曾向僱主追薪，但對方僅說「上家冇錢畀」，估計地盤或涉及三、四判，「落到嚟都撳到個價好低，仲要唔畀錢」，她批評僱主「剝削我哋血汗錢」，又擔心僱主事後追究，但欠薪影響生計，「個個都要生活，要開飯嘛，屋企有大有細」，「7日唔出糧已經犯法啦，2月到𠵱家幾個月（欠薪），嚴重犯法」，因此別無他法要走出來。

翻查資料，臨海豪宅「天瀧」是中國海外、恒基地產、華懋集團、新世界發展、會德豐地產及帝國集團合作發展。本報就事件向發展商及承判商查詢，恒基兆業回覆稱，項目發展商及裕民建築均已按合約準時支薪，裕民與分判商一同上勞工處登記及提出補償申索。二判京匯國際工程有限公司口頭回覆稱，公司已準時支付工程費用予下判「堡栢」，相信事件涉堡栢與其分判之間問題，與京匯無關。

相關字詞﹕拖糧 天瀧

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