青年意圖傷人罪脫律政司上訴 官：難解為何帶士巴拿

答辯人李煒健（案發時22歲）重新以5000元現金擔保，並須每周到警署報到一次，不准離開香港。原審裁判官林子勤在2020年8月，接納被告李煒健透過Telegram提到害怕在連儂牆遭白衣人及刀手襲擊，認為可使用涉案的物品抵擋，沒有說他有意傷人，因此裁定無罪。

控：自稱自衛 必有意傷人

代表律政司的署理高級檢控官劉允祥指出，原審裁判官沒有考慮當時的社會背景，沒有判斷被告為何覺得在連儂牆會遇上衝突，而且被告㩦帶士巴拿及其他示威常見的裝備，主動前往衝突現場，並在警方的錄影會面中，稱物品是用作自衛，可推論他必然有傷人意圖。

辯：可作防禦 傷人非唯一推論

答辯方則認為，被告㩦帶物品意圖傷人，並非唯一的合理推論，即使他有意自衛，亦可能是「防禦性」的自衛，意圖以不使用武力的方式逃走。惟法官張慧玲反問：「擋嘅話就唔會傷人，個世界有冇咁美好呀？」張官亦認為行山杖勉強可以抵擋襲擊，但難以解釋他為何㩦帶士巴拿，原審裁判官應考慮被告預計有白衣人出現，可能使用身上物品攻擊對方。

【案件編號：HCMA 244/22】

（反修例風暴）