醫衛局：立法強制捐器官或適得其反

【明報專訊】政府正研究與內地設立恆常器官移植互助機制，惟近月本地器官捐登記取消個案增加，當中約半數屬從未登記卻申請退出或重複取消的無效申請，引起公眾關注。立法會議員葛珮帆昨書面質詢政府會否考慮修改機制，將死者生前表明捐贈器官的意願變得具法律效力。醫衛局稱，現階段未有計劃以立法形式給予中央器官捐贈登記名冊法律效力，並主動提及現階段不宜考慮立法強制捐贈器官，否則可能會適得其反，令有意表達捐贈意願者卻步。
醫衛局稱，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式，即使死者生前已表明死後願捐贈器官，器官捐贈聯絡主任都會徵求死者家屬同意，如家屬反對就不會移植死者器官；而根據過往經驗，當家人知道親人生前曾表達捐贈器官的意願，通常都會更願意尊重和實踐死者的意願。
未擬賦登記冊法律效力
部分海外國家實行「預設默許」捐贈機制。醫衛局稱，如參考外國引入「死後自動轉贈器官」、「選擇不捐贈器官」等機制，或賦予「器官捐贈證」或中央登記名冊法律效力，令其成為遺囑一部分等建議，都與本港現時機制十分不同；局方認為應透過加強教育及宣傳推展，對於此類具爭議的議題，在社會未有充分共識前，立法強制器官捐贈可能會適得其反。
醫衛局重申，正與內地探討的互助機制，會採用「港器官港用」原則，即當兩地遺體器官無法在各自制度下配對給合適的病人，跨境互助機制才會啓動，絕不影響現時本港器官分配及病人輪候等安排。