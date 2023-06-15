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港聞

港聞二

旅展迎旺季 業界憂航機不足

【明報專訊】香港國際旅遊展（ITE）今起一連4日在灣仔會展舉行，首一天半為業內人士專場，其後再向公眾開放。主辦方表示，今屆有逾400家來自約50個國家或地區的參展商，佔4個展廳，規模較去年倍增，恢復到疫前2019年約80%水平，預計可吸引逾6萬人次入場。不少參展商期望展覽可吸引港人到當地旅遊，惟不約而同指航班不足，影響當地復蘇。

專場毋須登記時段 吸前行家

ITE在2020年因疫情停辦，之後兩年都有舉行；今年是疫後首場，有逾400家展商，來自50個國家或地區，包括日本（10個縣或地區）、韓國及泰國等港人外遊熱點，大灣區展商則佔25%；整體約30%屬新參展地區，包括阿聯酋、俄羅斯聖彼得堡。

主辦方「匯眾展覽服務有限公司」董事總經理湯錦成表示，旅業仍未全面復蘇，主因航班及人手不足，故今年再安排周五的業內人士專場下午時段可毋須登記入場，方便離開行業的人參觀展覽，「睇吓發生咩事，再聯繫番，傾吓偈」，最終能重返旅遊業。

韓國觀光公社代表稱，今年重點推介首爾以外的五大城市，例如京畿道及大邱，展示韓國多樣魅力。她稱今年1至4月訪韓人數有5000萬，較2019年同期恢復48%，預料9月航班增加後，機票價格下降，屆時有更多人訪韓。泰國旅遊達人胡慧沖表示，港人到泰國旅遊日數及使費較疫下增多，但整體復蘇情况較其他地區「仲爭啲」，最大問題亦是航班不足。

韓推首都外勝地

日商不憂核廢水風波

日本長崎縣參展商代表稱，長崎是鎖國時唯一對外開放的港口，故融合外來及本地文化，較其他縣別具特色。她指疫前僅舉辦觀光說明會，反而疫下改設攤位，「想keep住等大家唔好忘記長崎縣」，目前香港往長崎直航仍未恢復，故遊客不多。福島擬排放核廢水，鄰近的栃木縣參展商代表則相信對當地旅遊影響不大。

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