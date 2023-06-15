26低技術工輸勞鬆綁 孫玉菡：不一定批 勞顧定細節

商會稱不少飲食集團部署申請

孫玉菡昨在港台節目《千禧年代》回應暫停26個工種不准輸入的規定時，指並非所有行業都用行業計劃處理，該26個工種屬低技術，較平衡做法是優化補充勞工計劃，僱主雖然可提出申請，但不一定獲批。他強調，補充勞工計劃下仍須檢視申請輸入相關工種的僱主是否有人手短缺、本地請不到人，當局會嚴格把關，如有本地工人想應徵，「僱主是要有最大誠意聘請本地工人」。

飲食業和零售業僱主將成為受惠者之一。香港餐飲聯業協會會長黃家和歡迎政府放寬安排，指不少酒樓人手短缺，宴會人手欠缺三成，主要是侍應，不少酒樓和有大型飲食集團已開始部署申請輸入外勞。他表示，飲食業疫下流失不少廚師，亦有廚師轉投「兩餸飯」店舖。

批發及零售界立法會議員邵家輝亦歡迎政府放寬規定，指零售業欠缺最少3萬至4萬名人手，包括售貨員、文員、會計等工作崗位，聘請售貨員亦困難。他說，當然希望政府進一步擴展特別計劃至零售業，減省勞顧會審批程序，強調人手問題「急不容緩」。

餐飲工會憂薪金吸引內地工

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰則表示，對政府全面容許26個基層工種輸入外勞感詫異，指本地飲食業薪酬比內地高，相信對內地工人較吸引，擔心輸入外勞會影響本地基層飯碗，僱主亦再無意欲改善本地工人薪酬待遇。

另問到有勞顧會委員稱看記者會才知輸入外勞、方案是否米已成炊，孫玉菡表示，輸入勞工大方向由行政會議制訂，即使執行逾四分之一世紀的補充勞工計劃也是由行會制訂，再交勞顧會處理。孫重申會每半年向勞顧會匯報行業計劃，讓勞顧會定期監察，「不存在繞過勞顧會的問題」。