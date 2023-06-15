稱近旺季新酒店落成 酒店業倡引9000外勞 工會：商會先放風 弱勢者無奈

聯會在5月中至下旬向會員派發問卷，99個會員集團中收到約六成回覆。調查顯示，在現時欠缺的人手中，以房務、餐飲、前台人手最短缺。另外，未來4年將有新酒店落成，接待旅客的酒店房預料超過9.1萬間，屆時酒店業將欠1.2萬人手。徐英偉指出，疫情期間，大量僱員轉職至其他行業，形容人手短缺嚴竣。他指下月已是暑假旺季，料趕不及補充人手，只能開放約七成房間。

六成會員回覆問卷 九成稱擬輸勞

調查顯示，93%受訪者考慮輸入外勞，當中76%傾向內地勞工。徐說，計及住宿、通勤等因素，外勞成本較高，而且本地僱員服務質素好，必是業界首選，但現時本地招聘困難，酒店業要多管齊下，「先搵本地，冇嘅話，迫不得已嘗試搵外勞」。

相關工種已配外勞 徐英偉無回應

政府前日推出「補充勞工優化計劃」，暫時撤銷26個工種的輸入外勞限制，包括侍應、洗衣工、接待員等，目標今年9月前接受輸入外勞申請，徐贊同有助緩解餐飲、清潔等部門人手荒，惟審批需時3個月以上，難解「燃眉之急」。他促當局將申請程序壓縮至兩個月，另建議設酒店業特別輸入外勞計劃，配額9000人，以趕上年底旺季。問及在「補充勞工優化計劃」下，部分酒店相關工種已放寬輸入外勞，聯會是否須調低配額要求，徐未回應。

出席記者會的立法會旅遊業界議員姚柏良稱，本地勞工「不可取代」，大方向仍是培訓本地人才，特別計劃屬「短期救急」，但外勞或是長遠趨勢，前提是確保外勞比例適當，保障本地勞工。徐回應本地工人擔心薪酬會被拉低時，一度稱「唔好畀佢（工資）不斷上，因為都影響業界發展」，其後補充說，「中位數（起點）已經喺到，只會升，點會愈扯愈低？」根據政府要求，輸入外勞的薪酬不能低於相關職位在本地的工資中位數。

工會：對政府決定「極不安」

酒店及餐飲從業員協會回覆本報查詢，稱對政府日前決定「極度遺憾與不安」，即使酒店業尚未在輸入外勞名單之列，但相關行業商會已放出「外勞風聲」，較弱勢的工人被迫無奈就範。協會重申，政府和商會應重視並尊重勞工界，不可無視員工擔憂，貿然輸入外勞。