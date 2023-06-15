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走私貓狗兔60隻兩月亡 男子囚28月 164隻困17籠滿身尿糞 官斥罪加一等

【明報專訊】去年水警於屯門以西水域追截一艘快艇，起獲17個寵物籠，內載共163隻貓狗及1隻兔子。涉案快艇舵手昨於區域法院承認殘酷對待動物、危及他人在海上的安全等合共5罪。案情提及，獸醫評估事件屬「粗暴方式」運送動物、籠內動物因空間擠迫堆疊起來，滿身尿糞。法官直指當中60隻動物於案發兩個月內相繼死亡，屬加刑因素，最終判囚28個月。

被告梁霆烽（31歲、報稱無業）承認各一項輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、沒有遊樂船操作人本地合格證明書、沒有停止航行及危害他人在海上的安全罪。辯方求情稱，被告因貪圖「快錢」犯案，但最終無獲得5000元報酬。

案情指出，2022年5月18日晚上11時許，警方發現一艘快艇以時速16海里進入香港水域，示警停船無效，逾15分鐘後截停快艇及拘捕被告。警方在艇内發現117隻貓、46隻狗及1隻兔子。籠內環境擠迫，很多動物全身濕透，發出哀鳴。被告警誡下稱，他是第一次駕駛快艇，還未收取酬勞。

求情指貪快錢犯案 5000元報酬沒到手

事後所有動物接受檢驗，全部無被植入晶片。獸醫指籠內有一隻已死去的貓、3隻貓狗皮膚受感染、14隻貓狗受上呼吸道感染，以及一隻貓流產，貓胎死亡。

法官判刑時表示，走私動物令案情更嚴重，加上被告深夜無牌航行、沒有航行燈、被警方發現後加速和逃避追捕，屬畏罪潛逃及不負責任航行，同時罔顧船上160多隻動物的生命安全。

【案件編號：DCCC 945/22】

相關字詞﹕區域法院 快艇 危及他人安全罪 殘酷對待動物 走私寵物

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