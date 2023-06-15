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港聞二

自閉生辱國旗判更生 庭上呼「想見媽咪」

【明報專訊】自閉症男生去年十一國慶在街頭拉扯國旗和區旗的旗杆，早前被裁定一項侮辱國旗及兩項侮辱區旗罪成還押，在庭上嚎哭逾10分鐘。裁判官昨於西九龍裁判法院判刑稱，被告在舉行慶祝國慶活動之日子犯案，案情嚴重，本應適宜判囚，惟考慮被告更生情况，接納報告建議，判被告入更生中心。

被告黃俊樂（現年20歲，IVE學生）於裁判官宣判前掩面痛哭，其後情緒回復平靜。被告被庭警羈押回囚禁室時，大叫「放開我」、「想見我媽咪」，有庭內工作人員責令他「快啲落去」，最終由庭警攙扶下帶離法庭。門後傳出陣陣哀嚎。

辯方昨日求情指出，被告學業成績優異，今年獲得獎學金，亦希望早日與母親團聚，冀法庭再索取感化報告或考慮非禁閉式刑罰。

官：國慶日拉旗杆 案情嚴重

裁判官判刑時表示，被告行為雖不涉焚燒國旗等行為，但連續干犯3罪，且當天為十一國慶，案情嚴重，最終拒絕辯方要求，判入更生中心。

根據案情，被告三度拉扯國旗區旗旗杆，致旗杆屈曲，旗幟無受損。被告曾在警誡下稱「見到成條街都係國旗，個心唔舒服，所以扯爛佢」。

被告於審訊階段選擇自辯，透露他自小診斷屬自閉症、過度活躍及專注力不足，其父2021年逝世，現與任職清潔工的母親同住深水埗一單位。

【案件編號：WKCC3705/22】

相關字詞﹕自閉症學生 更生中心 西九龍裁判法院 侮辱國旗 侮辱區旗

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