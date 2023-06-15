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港聞

港聞二

獲1.3萬貸款泄情報 破產警認罪准保釋

【明報專訊】一名時任警員涉於2021年向一名貸款代理收取1.33萬元貸款，以回答對方就派對房間執法行動及其他案件調查進度的查詢，另外又向同袍索取1萬元借款。該警昨於沙田裁判法院承認一項「公職人員接受利益」及一項「訂明人員索取利益」，案件押後7月4日作求情及判刑，被告獲准保釋。

認罪被告蘇靖峰（29歲，報稱前警員），去年因收受賭注者投注罪被判120小時社會服務令，因多次遲到違反社服令，早前被改判監禁10日、緩刑一年。同案次被告彭閏謙被控一項「向公職人員提供利益」，押後至7月11日再訊。

控方案情指出，案發時蘇靖峰任職警員，駐守沙田警區田心分區。蘇2019年透過電話推銷貸款認識彭，彭為一名貸款代理。2021年6月30日至10月11日，蘇先後16次收取彭共13,300元貸款，並已償還所有貸款。在此期間，彭曾將一張旺角警署報案編號卡的照片發給蘇，查問案件進展。蘇其後回覆，已問過駐守旺角警署某人，需要申請搜查令，索取便利店的閉路電視片段，並已着該區反黑組「同期」幫忙留意案件進度。另外，彭向蘇查問有關警方會否重複掃蕩某一派對房間，蘇回應除非有人投訴，否則甚少發生。

蘇被捕後在警誡下稱，就該案件和派對房間的執法行動的答覆，是他因應警務處慣常調查方法捏造出來。

同年6月蘇被頒令破產，9月1日蘇向同袍歐陽毅借約1萬元，承諾出糧後還錢，但遭拒絕。

【案件編號：STCC 1461/23】

相關字詞﹕沙田裁判法院 訂明人員索取利益 公職人員接受利益罪 洩密 警員犯法

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