獲1.3萬貸款泄情報 破產警認罪准保釋

認罪被告蘇靖峰（29歲，報稱前警員），去年因收受賭注者投注罪被判120小時社會服務令，因多次遲到違反社服令，早前被改判監禁10日、緩刑一年。同案次被告彭閏謙被控一項「向公職人員提供利益」，押後至7月11日再訊。

控方案情指出，案發時蘇靖峰任職警員，駐守沙田警區田心分區。蘇2019年透過電話推銷貸款認識彭，彭為一名貸款代理。2021年6月30日至10月11日，蘇先後16次收取彭共13,300元貸款，並已償還所有貸款。在此期間，彭曾將一張旺角警署報案編號卡的照片發給蘇，查問案件進展。蘇其後回覆，已問過駐守旺角警署某人，需要申請搜查令，索取便利店的閉路電視片段，並已着該區反黑組「同期」幫忙留意案件進度。另外，彭向蘇查問有關警方會否重複掃蕩某一派對房間，蘇回應除非有人投訴，否則甚少發生。

蘇被捕後在警誡下稱，就該案件和派對房間的執法行動的答覆，是他因應警務處慣常調查方法捏造出來。

同年6月蘇被頒令破產，9月1日蘇向同袍歐陽毅借約1萬元，承諾出糧後還錢，但遭拒絕。

【案件編號：STCC 1461/23】