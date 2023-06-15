官憂入獄病情惡化 偷帽警判緩刑

被告劉潔兒（現年50歲）現已退休，被控於2022年5月21日在尖沙嘴彌敦道國際廣場UG層6號舖TWIST偷竊一頂黑色帽，價值5670元。辯方昨日陳辭稱期望不要判處監禁式刑罰，重申被告是有精神病歷的人。裁判官林子康回應，即便如此法庭已裁定被告案發時無因而受影響，她意識到自己的行為，懷有不誠實意圖。

林官判刑指出，兩份精神科報告均認為被告毋須接受入院式禁閉治療，只需到門診覆診；被告經審訊定罪，犯案過程有一定計劃，她攜帶工具入店用以移除防盜器，再將之放入水樽，並只挑選便宜貨品付款，將涉案帽子藏於身上。

質疑感化效微 罰款不足反映嚴重

林官表示，被告本身是受過專業訓練的警員，服務警隊多年，又表明就初犯者來說判罰款並非必然，需視乎實際情况，對本案而言則不足以反映嚴重性。林官亦質疑感化令對被告成效不彰，加上認為她未能履行社會服務令，剩下選項是監禁，最終鑑於被告狀况採納辯方建議判處緩刑。

【案件編號：KCCC 2064/22】