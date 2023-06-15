妻出軌 男子勒索醫生「賠」229萬囚32月

偕友作案 威嚇「無咗隻手做唔到手術」

兩被告為倪少軒（51歲、無業）及文家豪（38歲、銀行經理）。同案另有3名被告，其案件仍待處理。根據案情，註冊醫生X於2021年8月認識倪的妻子，翌月3日兩人於酒店約會後，X取車時，倪及文連同他人強行登上X的私家車。倪表示知道兩人有染，問X要如何解決事件。其間倪威嚇X「呢件事已經去到大佬度，佢都好嬲」、「你都唔想跑唔到馬拉松、無咗隻手做唔到手術㗎」、「我知道你屋企住邊」，又說出X妻子的行蹤。

醫生擬律師樓和解 被要脅公開事件後報警

起初X提議賠償30萬元但被拒，文表示「江湖規矩298」，X問何為「298」，無人回答，X遂認為是指298萬元並拒絕。其後倪叫價「229」，X還價218萬元，倪斥「你唔係連嗰10萬都想慳嘛？」X由於擔心安危，終答應分期支付229萬元。X當場被迫寫下及讀出道歉信連付款安排，文一旁拍攝。當晚X支付1.8萬元作首期，兩日後X打算經律師樓支付第二期，要求倪提供付款收據及結婚證書副本等。

翌日，倪及文趁X上班時登上其車，質問X為何聘用律師，又威脅要將偷情一事公開。同日X提醒倪到律師樓見面，傳送一份和解契約的草稿予對方，其後改稱未能一次提取大筆款項。倪則傳送X一張顯示其妻與X樣貌的照片，附上「專搞人老婆」、「女病人要小心」及「睇症睇到上酒店」等字句。倪揚言因X不守信用，會公開照片。

X翌日報警，相約倪及文到一間咖啡店見面，警員到場埋伏並將兩人拘捕。倪於警誡下稱，他查看妻子手機才發現妻子外遇，並指是X提出付款。文則稱知道朋友妻子有外遇後，便和倪約X出來解決事情。

【案件編號：DCCC 945/22】