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5個月41外遊 7億現鈔運港洗錢 海關搗23人集團 要求土耳其助查

【明報專訊】海關5月25日至6月13日採取代號「圍擊」的執法行動，突擊搜查24個處所，拘捕23人，瓦解一個洗黑錢集團。初步相信該集團今年1月至5月間利用11人頻繁往來土耳其與香港，分41次運送合共9100萬美元現鈔（約7.2億港元）抵港，資金來源及流向待查。

被捕23名男子介乎25至47歲，涉嫌串謀洗黑錢被捕，當中包括兩名主腦、兩名骨幹及11名負責運送現金者，部分有案底。23人全部獲准保釋。

入境報稱現金供珠寶交易 細節說不出

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，海關1月初留意到從土耳其抵港的本地男子，入境時向海關申報持有介乎130萬至534萬美元現鈔，報稱代表兩間位於土耳其的公司、將現金帶入境作鑽石及珠寶貿易，卻「清一色」地表示不清楚細節，例如未能提供該公司於本地的代表資料、現金確實目的地等。海關調查鎖定11人，他們每次多以二人同行入境，將大量包裝好的現金放於行李篋及背包，於1月至5月向海關申報41次、合共9100萬美元現鈔，最高峰一個月22次。

財富調查第一組指揮官黃貞富稱，運送現金的集團成員5月24日傍晚再次抵港，海關隨即展開部署，發現抵港成員將裝有大額美鈔的行李篋及背包，帶到客運大樓附近停車場交予另外3名集團成員，車輛將現金運到尖沙嘴的商業單位。關員翌日凌晨突擊搜查，發現單位有3人正點算及重新包裝該批剛抵港的534萬美元現鈔，即場拘捕3人，其後再拘捕兩名運錢成員。單位另發現大量空置行李篋及背包、其他外幣、數錢機等。

初步調查相信運錢者互不相識，不排除為「搵快錢」犯案，集團主腦以分開招攬方式，減低運錢者對洗黑錢認知，以便幕後操控；集團曾轉移處理款項地點至尖沙嘴其他商業單位，以及轉換運送車輛，以掩人耳目。涉案商業單位報稱從事電單車配件、五金貿易、電子產品和家庭用品，實為空殼公司，與鑽石珠寶貿易毫無關係。

楊郁文指，由於本案涉及外地輸入到港的懷疑犯罪得益，已聯絡外地執法機構及國際情報組織，並要求土耳其有關當局協助調查被捕人報稱的兩間公司。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

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