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港聞

港聞二

辯方播吳政亨訪問 「比起攬炒更盼初選成事」

【明報專訊】民主派初選案昨天第66日審訊，展開辯方案情。被告吳政亨選擇不自辯，傳召辯方證人、曾訪問吳的前《蘋果日報》記者作供。根據訪問錄音，吳政亨談及發起「三投三不投」聯署，冀團結民主陣營，令初選順利舉行；他稱如果在「攬炒書」和初選之間只能二選其一，「寧願希望大家至少初選成事先」。不過，法官質疑，錄音內容或可指證其他被告，相關電郵亦涉傳聞證供，法官要求辯方今早口頭陳辭，交代證據的呈堂性。接下來另一被告、前公民黨區議員鄭達鴻或出庭自辯。

吳稱初期不順 聯署促團結

前《蘋果日報》中國組記者李俊杰供稱，他和舊同學於2020年6月約見「李伯盧」吳政亨做訪問，撰文後在facebook發布，獲專頁「街頭議會」轉載。庭上播放訪問錄音，吳政亨當時表示，戴耀廷同年3月與潛在候選人商討初選，惟不太順利，吳感到「心傷」，故欲向潛在候選人施壓，令他們依從初選規則。相比起有人要求參選人簽「攬炒協議」，吳表明絕對希望大家支持初選，團結民主陣營並「光復議會」，細節其後再議。他又稱，簽署協議與否各有原因，未必是背叛。

吳政亨在錄音自言，曾參與雨傘革命和雷動計劃，協助戴耀廷。吳參考「極權國家走往民主」的歷史，指出議會、國際和街頭戰線是「鐵三角」，他形容初選是好事，但不打算為政黨或參選人宣傳。

自言傘運雷動曾協助戴

代表吳的辯方大律師石書銘就訪問內容，問李俊杰關於「攬炒書」和「光復議會」時，遭法官陳慶偉打斷說法庭沒興趣知道證人如何詮釋吳政亨的想法，法官會自行閱讀錄音謄本。法官李運騰質疑，部分錄音內容或可指證其他被告，亦欠缺呈堂作證的基礎，着辯方交代錄音是否開脫罪責的陳述；石解釋，錄音旨在反映吳政亨當時的心態，李官遂要求辯方呈遞書面陳辭和案例。

電郵討論三投三不投

稱對否決財案中立

此外，辯方傳召吳政亨的事務律師及法律文員，講述吳與他人討論「三投三不投」的電郵來往。截圖可見，「李伯盧」在回覆「Anthony Yau」的電郵稱，對於當選議員否決所有政府議案，他保持中立看法，「不代表我個人支持或反對泛黃議員聯合否決任何議案」。事務律師陳奕勤供稱，從吳得知其電郵帳號，於今年5月指示下屬登入，擷取於2020年4月發出的上述電郵；法律文員韋均曉作供確認由她下載相關內容。李官又稱，電郵或涉傳聞證供，辯方須證明吳擁有該帳號，以及電郵的呈堂性。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

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