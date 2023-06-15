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陳嘉信判辭 再被指整合律師陳辭 今涉鷹君案 上訴庭：可不參考陳判辭

【明報專訊】《港區國安法》指定法官、高院原訟庭法官陳嘉信（圖），被揭在一宗民事商標侵權案件的判辭涉「司法抄襲」，有98%內容均來自原告的書面陳辭，案件發還予其他法官審理。上訴庭昨審理另一宗同樣由陳官審理的案件，再提到陳官的判辭涉及「廣泛整合律師的陳辭（extensive corporation of counsel's submission）」，上訴庭在參考陳官的判辭時只會「給予很小或不予比重」。

上訴庭副庭長關淑馨、上訴庭法官袁家寧、林雲浩，上周五在一宗涉及「黃道益活絡油」產品商標的上訴案判辭中，批評原審法官陳嘉信抄襲原告方的陳辭，遂下令將案件發還其他法官重審。

上訴庭3名法官昨處理另一宗涉及鷹君集團羅氏家族信託基金的上訴案，案件的原審法官同樣是陳官。上訴方是羅家孻子羅啟瑞，答辯方是家族信託受託人匯豐國際信託、HSBC Trustee (Hong Kong) Ltd、三子羅嘉瑞及KSL Management Ltd。

上訴庭翻看文件 重新裁決

上訴庭副庭長關淑馨甫開庭稱，上訴方指原審的判辭廣泛整合律師的書面陳辭，而上訴庭早前在黃道益案已處理相同爭議，本案與訟方「應知道我們對此的看法」，她不會阻止答辯方爭議此上訴理據，但希望各方善用法庭時間，集中處理其他理據。

關官續稱，上訴庭在黃道益案別無他選，只能發還重審，但本案情况不同，上訴庭可自行翻看文件重新考慮裁決，並會以比一般案件更嚴謹的標準檢視，對陳官的判辭只會「給予很小或不予比重（little or no weight）」。

着律師申述其他理據

毋須糾纏原審觀點

上訴方在庭上引述陳官判辭時，遭上訴庭法官袁家寧打斷，袁官重申上訴庭會重新審視議題，原審法官是否出錯並非重點，建議毋須斟酌。其後訴訟雙方繼續處理其他上訴理據。

【案件編號：CACV 329/21、181/22、CAMP 137/22】

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