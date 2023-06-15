大灣區GBA專題：南沙方案一周年 逾500港澳台企進駐 去年錄2000名港澳青年實習

「港人港稅」已減免稅額2177萬

南沙區常務副區長魏敏昨日在記者會上表示，自南沙方案正式公布後，南沙連續推出「港澳青創新十條」等多項政策，「每位在南沙就業創業的港澳青年，最高可獲51.5萬元（人民幣，下同）獎勵及補貼，獎補力度全國領先。」他透露，南沙已建成創享灣等港澳青創基地12間，逾500港澳台青創團隊或企業進駐，去年共組織2000名港澳青年在南沙實習；此外，已有52個港澳商協會在南沙設立代表處，16名港澳工程人才獲得內地職稱，至於南沙試點實施往來港澳人才簽註政策，推出以來已有約150人受惠。魏敏說，「港人港稅」政策實施後，已有191名港澳居民申報個稅優惠，涉及減免稅額約2177萬元，預計今年將有近2000名港澳居民申請享受個稅優惠；另有13家企業申報享受15%鼓勵類產業企業所得稅優惠政策，減免稅額4.38億元。

南沙中科宇航參與研製「一箭26星」

廣州市科技局一級調研員李洪慶則稱，局方與香港科技大學（廣州）在15個優勢領域合作展開粵港澳聯合科技創新項目共62項，並以之為試點，推進科研用物資跨境試點措施，進口設備可於一個工作日內完成海關減免稅審核確認手續，累計減免稅款150餘萬元。廣州科技局並撥款1000萬元，支持廣州超算中心南沙分中心運營發展，將超級算力直通香港。

李還提到上周三剛創下「一箭26星」的力箭一號遙二運載火箭，是國內運力最大的固體火箭，由總部位於南沙的中科宇航公司參與研製，填補廣東在航天製造業的空白。中科宇航（廣州）裝備工業有限公司副總經理李秦峰回應本報提問稱，該公司1年多前在南沙投產，選擇南沙是因為地理位置優越，火箭無論北上到西昌、太原、酒泉衞星發射中心或是南下海南文昌發射基地，走陸運、海運都方便；而且南沙營商環境規範，政府「真金白銀」的優惠政策非常吸引，廣東省又有製造業優勢，在廣州周邊如佛山、深圳等有生產加工、電子信息、軟件程式等上下游企業，可為產品後續研製提供重要支撐。

茶里：帶來很多國際機會

同樣在南沙設廠一年多的中國茶飲及茶服務供應商廣州茶里集團副總裁鄭欣表示，去年安排首批6名港澳實習生，分別來自香港科技大學、中國傳媒大學、暨南大學等，主要負責市場推廣工作，當中兩人留下就業。鄭欣本人也擔任實習生導師，她說未來有機會一定提供更多實習崗位數額，安排的導師、活動亦會相應增加。

鄭欣還稱，《南沙方案》給公司帶來很多國際機會，加快了原定向港澳及海外擴張的步伐。

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