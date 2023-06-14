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港聞

港聞二

日音樂人Mr. Wally被拒入境 反修例期間街頭演奏勉「香港人加油」

【明報專訊】2019年曾多次在香港街頭表演的日本音樂人Mr. Wally昨在facebook表示，前日再次來港，抵達香港機場時被入境處帶到一個房間「審問」兩小時，最終被拒入境，並引述入境處稱原因是「以前曾經喺香港街頭演奏」，最終他在機場的羈留所逗留一晚後，被強制送返日本。他質疑被拒入境的實際原因是因為曾在港表演時多次豎立標語籲「香港人加油」。

稱遭兩小時「審問」

入境處回覆本報查詢稱不評論個案，處方按照相關法律和政策處理每宗入境個案。本報曾透過facebook向Mr. Wally查詢，截稿前未獲回應。

引述入境處稱街頭表演犯法

Mr. Wally在facebook帖文表示，當時曾向職員稱持有工作假期簽證，惟職員回應「喺香港街頭演奏係犯法」。他說，自2015年以來共到訪香港35次，首度有人提出此說法，以往曾向香港警察及香港入境處職員詢問「喺香港busking（街頭表演）有無問題」、「喺香港busking有咩問題」， 職員回答「busking okay（可以街頭表演）」。

Mr. Wally估計被拒入境的實際原因是他曾於2019至2020年間，於街頭表演時展出寫有「香港人加油」的牌子，被當局以為他參與民主運動。他批評港府2020年起不斷拒絕日本記者或民主運動分子入境，估計他今後都無法再次到訪香港，「Mr. Wally係（喺）香港嘅活動正式劃上句號。但我唔會忘記喺香港嘅所有回憶」。

「香港活動劃句號 毋忘回憶」

Mr. Wally亦有於Twitter交代事件，稱他為了支持爭取民主的港人，2019年起幾乎每日都在香港各地豎起「香港人加油」的牌子，在街上唱歌支援香港人。他說2020年4月因疫情回國，今次嘗試進入香港，但似乎港府曾有監視他的文章。

他又提到曾有在港採訪示威的日本攝影師被拒入境，以及在日留學港人回港時被捕，所以事前聯絡一名日本記者，若被羈留便立即報道相關事情。根據有關報道，Mr. Wally於日本時間6月12日晚上約9點半到達香港機場，入境期間接受了90分鐘「審問」。

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