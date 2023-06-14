明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

罕見血型 捐血救人更自救 紅會設名冊 有需要隨時召喚

【明報專訊】今天是世界捐血者日，對於一些罕見血液的捐血者而言，他們助人之餘其實更能自助。原來血液除A、B、O及AB型4種常見血型，還有其他特殊亞型，部分更是「千中無一」般罕見，當中甚至帶有「不規則抗體」，錯誤輸血可引起不良反應。罕見血型及不規則抗體經一般化驗無法得知，要交由香港紅十字會「參考研究化驗室」進一步檢驗，醫務化驗師稱紅會設有罕見血型名冊，萬一醫院需特定罕見血型，而且血庫無備存，便會聯絡相關捐血者協助；另一方面，當該些捐血者不幸需輸血時，這些資訊更有助醫院盡快配對合適血液。

明報記者 張逸羲

可致不良反應 抽血後需驗不規則抗體

血液從捐血站抽取後，會經多個化驗室檢驗細菌和病毒、血型及抗體等，確保資訊準確無誤。在香港紅十字會「血型檢測化驗室」工作的副醫務化驗師張曉嵐負責基本化驗，能驗出常見血型及有否不規則抗體，化驗主要由兩部全自動機器進行，每次可檢驗130支血液樣本，檢測血型需時一小時，抗體則需約40分鐘。張曉嵐稱，化驗人員會多做一次人手覆檢，若屬初次捐血者，會使用另一部儀器再驗多次，確保每次結果脗合。

香港紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管、病理學專科醫生梁雅詩稱，正常人一般不會改變血型，但若罹患個別疾病或會影響血型，故市民每次捐血也會化驗。至於不規則抗體，她稱個別血型病人或不能被捐輸帶有特定抗體的血液，否則會出現輸血反應，猶如輸錯血型一樣。

若基本化驗無法得出血型或測出不規則抗體，血液樣本將交由參考研究化驗室跟進。在該實驗室工作的醫務化驗師梁煒枬稱，會利用儀器及人手準確檢驗亞型血型，以及確定帶有哪些抗體。以香港紅十字會每日目標收集650包血為例，當中約10包會帶有不規則抗體。他稱相關捐血者會獲發一張特別捐血卡，載有血液資訊，萬一捐血者不幸需接受輸血，該些資訊有助醫護盡快配對血液。

發特別卡 不幸需輸血可快速配對

完成所有化驗後，最後一步交由在血液標籤科工作的二級病人服務助理李學敏在血包貼上血液資訊標籤及儲存。李稱不同血製品儲存溫度各異，如紅血球須存於2至5℃，血漿須零下30℃，血小板則貼近室溫20至24℃。

香港紅十字會設有罕見血型名冊，梁雅詩稱，罕見血型捐血者使命感較強，較常捐血，該會更呼籲其兄弟姊妹捐血，因他們亦較大機會屬罕見血型。至於一旦在本地未能找到醫院急需的血型，梁稱紅十字會有恆常機制聯絡世界各地輸血中心，安排運送所需血液來港，她強調這情況主要涉帶罕見血型的非華裔者，才較難在本地覓得相同血型；但她補充，接受歐美等地運血來港的情况少之又少，過去5年只安排兩三次，而與內地則不曾有任何血液移送往來。

相關字詞﹕香港紅十字會 血液 捐血 世界捐血者日

上 / 下一篇新聞

建造運輸業輸勞兩萬 計劃沒時限 僱主須就每人每月付400元「再培訓徵款」 下月可申
建造運輸業輸勞兩萬 計劃沒時限 僱主須就每人每月付400元「再培訓徵款」 下月可申
侍應髮型師等26工種准輸勞兩年
侍應髮型師等26工種准輸勞兩年
僱主可內地供住宿 潭尾方艙變建造業外勞宿舍
僱主可內地供住宿 潭尾方艙變建造業外勞宿舍
資方撐輸勞「或需再增」 勞方憂本地工待遇難改
資方撐輸勞「或需再增」 勞方憂本地工待遇難改
國安法官陳嘉信 民事案判辭98%抄襲 張舉能指不公嚴厲訓誡 黃道益案須重審
國安法官陳嘉信 民事案判辭98%抄襲 張舉能指不公嚴厲訓誡 黃道益案須重審
尼漢家鄉殺蟲藥釋毒 消防專隊出動兩不適
尼漢家鄉殺蟲藥釋毒 消防專隊出動兩不適
康文署新智能系統預約 加「防炒場」功能
康文署新智能系統預約 加「防炒場」功能
屋傳異味始揭發 七旬弟倒斃 七旬癌姊臥牀無援
屋傳異味始揭發 七旬弟倒斃 七旬癌姊臥牀無援
無綫App遭入侵 3萬人資料被盜 警以「刑毁」拘一男
無綫App遭入侵 3萬人資料被盜 警以「刑毁」拘一男
美：APEC邀請名單未定 按制裁等法規處理 李家超重申港按APEC規則出席
美：APEC邀請名單未定 按制裁等法規處理 李家超重申港按APEC規則出席
9月收高球場32公頃地 李家超：倘辦大賽「樂意提供」
9月收高球場32公頃地 李家超：倘辦大賽「樂意提供」
涉美領館噴字 內地男被捕
涉美領館噴字 內地男被捕
雙程證漢西貢游水溺斃
雙程證漢西貢游水溺斃
內地曾拘留 青年稱遭港警威嚇招供 涉闖立會曾認撞玻璃 指公安盤問須寫悔過書
內地曾拘留 青年稱遭港警威嚇招供 涉闖立會曾認撞玻璃 指公安盤問須寫悔過書
工廈藏物資「如武器庫」 4男認罪囚16至38月
工廈藏物資「如武器庫」 4男認罪囚16至38月
前區議員罵警不服定罪刑期 上訴稱「得把口」沒引起暴力
前區議員罵警不服定罪刑期 上訴稱「得把口」沒引起暴力
鄧桂思案押後訊 控誤殺兩醫續保釋
鄧桂思案押後訊 控誤殺兩醫續保釋
日音樂人Mr. Wally被拒入境 反修例期間街頭演奏勉「香港人加油」
日音樂人Mr. Wally被拒入境 反修例期間街頭演奏勉「香港人加油」
大灣區GBA專題：作家村改寫樟木頭印象 由機緣到官方推動 各路文人聚居競揮毫
大灣區GBA專題：作家村改寫樟木頭印象 由機緣到官方推動 各路文人聚居競揮毫
【Emily】立會「超載」待擴建 梁君彥北上睇預製件進度
【Emily】立會「超載」待擴建 梁君彥北上睇預製件進度
【Emily】牆內生日同曬青澀照 譚文豪「郭富城頭」阿廷眼超超
【Emily】牆內生日同曬青澀照 譚文豪「郭富城頭」阿廷眼超超
【Emily】被唱「渣男」 柯仔喊屈報警
【Emily】被唱「渣男」 柯仔喊屈報警
【Emily】「領導團」排排坐睇女排「亮燈」打氣
【Emily】「領導團」排排坐睇女排「亮燈」打氣
【Emily】區會改革草案委會收工 料暑假前通過
【Emily】區會改革草案委會收工 料暑假前通過
【Emily】消防有任務畀阿漆 拍片宣傳樓宇安全
【Emily】消防有任務畀阿漆 拍片宣傳樓宇安全