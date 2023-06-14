罕見血型 捐血救人更自救 紅會設名冊 有需要隨時召喚

明報記者 張逸羲

可致不良反應 抽血後需驗不規則抗體

血液從捐血站抽取後，會經多個化驗室檢驗細菌和病毒、血型及抗體等，確保資訊準確無誤。在香港紅十字會「血型檢測化驗室」工作的副醫務化驗師張曉嵐負責基本化驗，能驗出常見血型及有否不規則抗體，化驗主要由兩部全自動機器進行，每次可檢驗130支血液樣本，檢測血型需時一小時，抗體則需約40分鐘。張曉嵐稱，化驗人員會多做一次人手覆檢，若屬初次捐血者，會使用另一部儀器再驗多次，確保每次結果脗合。

香港紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管、病理學專科醫生梁雅詩稱，正常人一般不會改變血型，但若罹患個別疾病或會影響血型，故市民每次捐血也會化驗。至於不規則抗體，她稱個別血型病人或不能被捐輸帶有特定抗體的血液，否則會出現輸血反應，猶如輸錯血型一樣。

若基本化驗無法得出血型或測出不規則抗體，血液樣本將交由參考研究化驗室跟進。在該實驗室工作的醫務化驗師梁煒枬稱，會利用儀器及人手準確檢驗亞型血型，以及確定帶有哪些抗體。以香港紅十字會每日目標收集650包血為例，當中約10包會帶有不規則抗體。他稱相關捐血者會獲發一張特別捐血卡，載有血液資訊，萬一捐血者不幸需接受輸血，該些資訊有助醫護盡快配對血液。

發特別卡 不幸需輸血可快速配對

完成所有化驗後，最後一步交由在血液標籤科工作的二級病人服務助理李學敏在血包貼上血液資訊標籤及儲存。李稱不同血製品儲存溫度各異，如紅血球須存於2至5℃，血漿須零下30℃，血小板則貼近室溫20至24℃。

香港紅十字會設有罕見血型名冊，梁雅詩稱，罕見血型捐血者使命感較強，較常捐血，該會更呼籲其兄弟姊妹捐血，因他們亦較大機會屬罕見血型。至於一旦在本地未能找到醫院急需的血型，梁稱紅十字會有恆常機制聯絡世界各地輸血中心，安排運送所需血液來港，她強調這情況主要涉帶罕見血型的非華裔者，才較難在本地覓得相同血型；但她補充，接受歐美等地運血來港的情况少之又少，過去5年只安排兩三次，而與內地則不曾有任何血液移送往來。