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港聞

港聞二

前區議員罵警不服定罪刑期 上訴稱「得把口」沒引起暴力

【明報專訊】沙田區議會前主席李志宏2020年5月在銅鑼灣遊行期間指罵警員，經審訊後被裁定在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為罪成，判囚7個月。他不服定罪和刑期上訴，昨於高等法院開庭審理。

上訴方提出，案發約45分鐘內沒有發生任何暴力衝突，被告的言論沒有構成迫切暴力風險，綜觀事件經過只是「得把口」。法官聽畢雙方陳辭，押後裁決。

官：示威者和應叫「放人」唔關佢事？

被告李志宏（現28歲）涉叫喊「警察都係垃圾」、「濫捕」等字眼，引起群眾和應，被原審裁判官劉綺雲裁定擾亂秩序罪成。上訴方爭議，控方案情指被告講粗口和叫囂，相當可能令市民害怕社會安寧被破壞，但被告沒有呼籲別人使用暴力，或引起任何人仿效暴力行為。

上訴方提及，前立法會議員譚文豪和黃碧雲曾在被告距離近10米外說話，即使二人的言論或激發衝突，「都唔能夠入佢（被告）數」 。刑期方面，上訴方指原審採納8個月作量刑起點，超過部分非法集結案的刑期，刑罰是過重。

上訴方形容，被告言語之間不滿警方執法，並非對警方不滿。法官張慧玲聽罷質疑，被告起初指控警方「濫捕」，附近群眾才和應叫「放人」，「點會話唔關佢事呢？」

律政司方：言論令現場更緊張

律政司一方則指出，被告曾多番侮辱警員和高叫「濫捕」，引起群眾高聲呼喊，反映市民會回應被告的言論，導致現場情况更緊張，故原審定罪沒有不妥。律政司又表示，被告被捕時表明區議員身分，旨在煽動他人，猶如「添忙添亂」，不僅是向警方表達不滿，因此原審刑期沒有過重。

【案件編號：HCMA 266/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑期上訴 定罪上訴 在公眾地方作出擾亂秩序行為 李志宏 反修例事件

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