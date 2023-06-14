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港聞

港聞二

內地曾拘留 青年稱遭港警威嚇招供 涉闖立會曾認撞玻璃 指公安盤問須寫悔過書

【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓的案件昨續審，其中一名男被告案發後先於內地遭公安拘留約兩個月，其後轉交香港警方接管。他爭議在不自願下招認，聲稱當日有一名總督察到深圳第二看守所找他，威脅他「你再唔認就繼續留喺度，唔使諗住返香港」，他才承認衝撞立法會玻璃。

25歲被告林錦均，否認各一項暴動及刑事損壞罪。另有5名同案被告本應一同受審，但法庭先處理林提出的爭議，暫毋須到庭。控方案情指林招認用鐵枝敲打立法會玻璃窗，及後他因遭玻璃碎割傷而離開。對於在一個自製金屬盾牌上驗出他的指紋，林稱當日有協助傳遞物資。

辯：以尋釁滋事扣留 須認錯承諾貢獻國家

辯方提出爭議指林於2019年8月回鄉探親，當他經福田口岸打算回港時，被內地公安以「尋釁滋事罪」扣留，而公安盤問內容是針對七一衝擊立法會事件，拘留期間須寫下悔過書，承認當日到立法會示威，表示知錯及會好好把自己的能力貢獻給國家。

辯方又指同年9月20日，警方一名總督察連同兩名下屬到看守所找林。該總督察直指於立法會內找出有林「指模」的鐵盾，威脅林招認，否則一旦他們離開，林將無法回港，並稱「冇嘅話我哋走㗎喇，真係走㗎喇」，在旁高級督察則稱「我大sir冇乜耐性」。最終林承認曾撞玻璃。

時任督察否認看守所內調查 僅核實身分

翌月18日，公安於福田口岸將林交予警方。警員未返回落馬洲警署已宣布拘捕林，要求他背讀招認內容，即「7月1日我無入立法會破壞，我淨係喺外面地下撞過玻璃，撞完我就走」。林當日輾轉從落馬洲警署被載往中區警署進行錄影會面，其間警員說服林完成案件重組後可盡早獲法庭保釋。

該名時任高級督察葉劍鵬，庭上供稱在警方到深圳看守所找林前，法庭已向林發出拘捕令。葉否認曾於看守所內調查林，解釋警方於內地沒有執法權，此行目的核實林的身分，並通知林回港後會被調查。庭上透露葉現已離開警隊。

警否認悔過書內容作藍本

拘捕林的警員徐文達（音譯）作供否認有警員曾於看管林期間要求以悔過書內容為藍本，再加添一些情節，包括重點提及撞玻璃是為讓其他示威者進入立法會。案件今日續審。

【案件編號：DCCC606-10/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 刑事損壞罪 暴動罪 衝擊立法會 七一回歸 反修例事件

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