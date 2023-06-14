9月收高球場32公頃地 李家超：倘辦大賽「樂意提供」

指收地「上屆政府」決定 現屆按程序處理

李家超表示，上屆政府決定收回高球場土地時曾聽取不同意見，指當時的討論類似今次的情況，同樣有相當廣泛和激烈的討論，有正反意見。他稱，上屆政府決定收回土地後，便按程序推進，目前已進入城規會的法定程序，城規會將按程序處理不同意見，從而作決定及建議，強調現屆政府考慮後會按程序處理。

被問到有意見認為收地會令一些國際比賽不能再在港舉行、影響本港經濟發展，李家超強調收地不會影響大型的國際高爾夫球賽事舉辦。他解釋，政府收回32公頃土地後會開放予公眾使用，有需要時，包括舉行大型賽事時，政府「絕對有準備並樂意」提供有關土地，包括停車泊位、推廣或接待服務之用。

稱仍有兩世界級場地 足辦大賽

李提出，收回有關土地後，整個高球場仍有兩個18洞的世界級場地，還有10個洞的舊場，政府評估這能充分滿足舉辦大型賽事的需要，重申「隨時準備」並「絕對樂意」在舉辦賽事需要時提供土地。

城規會前日起舉行5場公聽會，最後一場於本月29日舉行，預料最快當日有結果。前日公聽會上唯一支持收地方案的規劃署前署長凌嘉勤，昨於港台《千禧年代》再批評香港哥爾夫球會對收地方案採取「寸土不讓」的策略，認為球會的宣傳做法極端。凌說，高球場佔地170公頃，政府收地建屋後仍有20多公頃用作保育及康樂用途，配合高球場運作，質疑是否收地後高球賽就完全無法舉行。

被問到是否必須用高球場土地應對公屋供應不足，凌嘉勤稱有關土地毗鄰上水新市鎮及北區醫院，已有配套設施，且高球場土地原屬政府，收回毋須再徵地或遷拆，可較快動工。