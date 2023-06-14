美：APEC邀請名單未定 按制裁等法規處理 李家超重申港按APEC規則出席

美國今年輪任APEC主辦國，領袖峰會11月中在三藩市舉行。美國國會議員早前引述副國務卿舍曼（Wendy Sherman）向參議院外交事務委員會的書面回覆透露，美國計劃邀請李家超出席峰會，引起多名美國議員致函國務卿布林肯反對。美國國務院發言人昨日回覆本報時表示，國務院誤將「錯誤版本」回覆傳送給國會，並重申峰會邀請名單未有決定。

國務院：早前回覆議員屬錯誤版本

美方又說，將致力讓APEC的21個經濟體參與APEC會議，但表明必須（must）根據美國法規處理，包括與制裁相關的法律。美國國務院早前對本報的回覆，並無舉例點出與制裁相關的法律。

李家超昨日出席行會前重申，APEC會議並非屬於特定國家，主辦方有責任邀請APEC成員出席會議。他強調香港作為代表之一，將按APEC規則及習慣出席會議。

另外，律政司日前入稟高等法院就歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令。李家超昨說，對於法庭正處理一首「不符合國家利益」歌曲的法律行動，基於尊重司法程序，他不會進一步評論，同時稱特區有責任和義務、主動及未雨綢繆地維護國家安全。

律政司前日在庭上及回覆查詢時均無披露負責的政府律師。兩個獨立消息向本報稱，負責的是屬首席政府律師級的張禮欣。翻查資料，張禮欣曾屬民事訴訟科，2021年起曾先後負責國安法首案唐英傑衍生的司法覆核案、警方要求查閱壹傳媒創辦人黎智英手機內容等案件。