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無綫App遭入侵 3萬人資料被盜 警以「刑毁」拘一男

【明報專訊】無綫電視（TVB）網上串流平台myTV Super的手機應用程式（App）被黑客入侵，逾3萬名客戶個人資料被盜。警方經調查以涉嫌「刑事毁壞」拘捕一名40歲男子，他正被扣查，警方稱將循被捕人犯案動機等進一步調查。

警稱不含信用卡資料

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司表示，警方上月接獲一間本地電視台報案，稱其網上串流平台的手機應用程式於5月初至5月中被黑客入侵，盜取3萬多名客戶的個人資料，包括姓名、電話號碼、電郵地址及身分證號碼頭4位數字等，當中不包括信用卡資料。

網罪科人員隨即調查，鎖定一名40歲本地男子，涉嫌利用電腦軟件截取應用程式的系統數據，並撰寫黑客程式盜取客戶資料。警方昨於沙田美田邨拘捕男子，檢取一部手提電腦、一部手提電話及部分電腦裝置。譚威信稱，暫未發現非法取得的個人資料有被進一步披露及用於買賣。

無綫：無證據資料被濫用

無綫電視確認事件並為事件帶來的不便致歉，稱上月18日發現電腦系統出現異常及可疑活動，確定為針對性的惡意系統攻擊，遂向警方和相關監管機構報告。公司表示，無證據顯示相關用戶的個人資料被濫用，強調會不斷完善安全措施，以保障客戶數據安全和私隱。

私隱署籲用戶改密碼

私隱專員公署回覆稱，署方本月2日收到相關的資料外泄事故通報。公署已根據既定程序就事件展開循規審查，並呼籲受影響用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用；受影響用戶為保障個人資料私隱，應更換相關帳戶密碼及留意所登記的帳戶及個人電郵有否不尋常登入紀錄。

相關字詞﹕刑事毀壞 駭客

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