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港聞二

屋傳異味始揭發 七旬弟倒斃 七旬癌姊臥牀無援

【明報專訊】一對七旬姊弟同住跑馬地單位，患淋巴癌的胞姊一直由胞弟照顧；胞弟懷疑倒斃家中洗手間多日，其長期卧牀的胞姊乏人照顧，無法自理及求救，連日沒有進食，又在牀上大小二便。社工昨日登門探訪時發現無人應門，保安聞到單位傳出異味，報警揭發事件。胞姊身體虛弱，清醒送院。

社工訪無人應 上周未見異

社工昨早10時許前往跑馬地山光道2號萬壽大廈一單位，探訪患有淋巴癌及高血壓、需長期卧牀及坐輪椅的75歲吳姓女事主，但單位無人應門。社工向保安查詢，保安稱無印象上一次見到兩姊弟是何時。下午3時許，有保安員聞到單位傳出異味，於是報警；消防到場破門，發現女事主神志迷糊，有脫水情况，將她送往律敦治醫院，送院後確診新冠病毒，其家人趕赴探望。其71歲姓吳胞弟則被發現倒斃家中洗手間。據悉社工上一次探望兩人為上周三（7日），當時並無異樣。

社署稱非常關注事件，涉事家庭非社署社工跟進個案，會與有關醫院的醫務社工保持聯絡，按有關家庭的福利需要提供協助。署方稱，今年第三季起將推出一系列加強支援長者與殘疾人士照顧者的措施，包括增暫託服務名額並改善相關查詢系統、設照顧者支援專線。

社協幹事阮淑茵提到，政府現時雖設社區照顧、暫託暫宿等政策應對長者及殘疾人士，惟不夠全面。她建議政府增設24小時緊急支援服務，例如增加暫託名額並放寬其審查機制，予照顧者「唞一唞」。她解釋，部分照顧者即使身體出問題，但礙於照顧家人而不願求診，令身體變差，「之後佢身體情况可能仲差過原本要照顧的人」。她舉例指過往曾接觸一名婆婆，與患認知障礙的丈夫相依為命，男方不懂自理及進食，婆婆即使發燒入院，憂心下仍堅持出院照顧丈夫。

社協倡放寬暫託津貼申請

予照顧者「唞一唞」

阮又提到，「雙老」家庭部分已退休，如有成員體弱，便會陷入經濟困難，惟申請照顧者津貼設有條件，包括要在5年前開始申請長期護理服務，故部分基層護老者未合資格。她認為放寬津貼申請門檻有助即時緩和基層家庭的經濟壓力。

阮強調發掘涉「雙老」等高危家庭是政府首要工作，除了透過關愛隊提供社區外展探訪服務，亦可嘗試與管理公司合作協助發掘，「保安其實好多好了解（住戶情况），但他們缺乏訓練去辨識，甚至轉介（個案）」。

相關字詞﹕跑馬地 照顧者

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