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康文署新智能系統預約 加「防炒場」功能

【明報專訊】康文署昨宣布推出全新智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY康體通」，取代舊有「康體通」，新系統要求用戶實名登記以遏止「炒場」，7月3日開始接受登記，現有康體通用戶亦須重新辦理。康樂場地和分區康樂事務辦事處的「訂場櫃枱」明年起陸續不再提供訂場服務，改為協助市民登記使用新系統。

舊用戶須再登記 明年全取代櫃枱

「SmartPLAY康體通」用戶最快10月可經新系統的流動應用程式、互聯網和自助服務站預約場地、報名活動和支付費用。署方已於240個康體場地安裝共375部自助服務站。康樂場地和分區康樂事務辦事處將分別於明年1月及下半年停止訂場櫃枱服務，並改為提供客戶服務，包括協助市民使用自助服務站或流動應用程式自行預訂設施、辦理臨時用戶的簽場手續及提供後補用場等。康文署總康樂事務經理（智能預訂應用）駱美美稱，為讓市民適應新運作，櫃枱預約服務會持續到本年底。她稱過往不少長者會到辦事處報名，希望半年的過渡期可讓他們慢慢熟習新流程。

7‧3起開戶 半年助長者過渡

新系統將加入防止「炒場」功能，除須以身分證登記開戶，市民訂場及簽場時，須同意一份承諾會在場使用該設施、並不會透過任何形式轉讓用場許可的聲明。康文署助理署長（康樂事務）1黃有權表示，違反聲明可能會觸犯《盜竊罪條例》，如職員察覺有可疑個案，會轉交警方調查。新系統亦可防止用戶同一時段預訂多於一個場地或設施，署理康文署長徐曉露說，此舉可釋放更多場地，讓用家公平地抽場。

此外，新系統加入以抽籤方式分配康體設施功能，餘額則以先到先得形式分配。駱美美表示，因足球場預訂炒賣相對嚴重，會率先試行抽籤分配天然及人造草地足球場預約，其後會有序擴展至其他特定康體設施。申請人預訂足球場時，須填寫多另外4個用場人士的戶口編號，當中3人須與申請人同時簽場和使用設施。

不可訂多個場地 稱更公平

新系統開發造價約5億元，可同時容納一萬人登入，舊系統1000人的10倍。署方料於2024年推出第二階段的優化功能，包括團體用戶服務、大型活動管理、度假營地分配和用戶數據分析等。

相關字詞﹕足球場 炒場 康文署

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