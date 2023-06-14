尼漢家鄉殺蟲藥釋毒 消防專隊出動兩不適

消防處：疑管有使用未註冊除害劑

消防處稱，懷疑有人曾在該單位使用含有磷化鋁（Aluminium Phosphide）的化學品滅蟲，有關化學物品會釋出有毒氣體，磷化鋁具有毒性，遇水時會釋放易燃氣體。處方懷疑有人管有及使用未曾註冊的除害劑，已轉介相關部門跟進。

衛生防護中心表示，30歲家傭同樣感不適，毋須留醫，指磷化鋁接觸水分或濕氣會釋放磷化氫，吸入磷化氫有機會出現惡心、嘔吐、腹瀉、心律不正、低血壓和急性腎損傷等症狀。漁護署建議市民只選擇已註冊並附有正確中英文標籤的除害劑，使用時遵照標籤上的指示做足安全措施。

兩子女留醫 家傭同不適

涉事尼泊爾家庭一家居於軒尼詩道205至207號廣德大廈單位。男戶主Dae表示，16歲女兒及14歲兒子仍留院，無大礙。他稱家中有蟻患，早前在家鄉購買數樽名為QuickPhos粉狀殺蟲劑回港，今次是第一次使用，只將殺蟲劑放置於角落，當時有化學物品氣味，但不算太難聞，未料子女感到不適，一兩小時後已好轉。他稱事後警方及消防員到家中調查，需要租酒店過夜，但仍徹夜無眠。

逾20消防救護車戒備 離開要「洗消」

消防前日傍晚6時許到場調查，直至昨凌晨大批消防員穿上生化防護袍及戴上防毒面罩進入單位，離開大廈時要即場接受「洗消」程序，冲走污染物，現場逾20輛消防車及救護車在場戒備，並出動「危害物質專隊」，調派「危害物質處理櫃」及「危害物質事故支援車」到場。

警方將大廈附近部分道路封閉，事件中毋須疏散居民。至昨凌晨2時許，消防在單位內檢走多袋懷疑受污染的物品，包括牀褥、被鋪及衣物等，並用膠桶載走化學品，交由化學廢料處理車運走進一步化驗。