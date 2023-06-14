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資方撐輸勞「或需再增」 勞方憂本地工待遇難改

【明報專訊】政府公布建造業和運輸業輸入外勞安排，勞資雙方反應不一。建造商會表明歡迎，會長林健榮稱建造業人手需求大，相信業界很大機會會用盡1.2萬個名額，認為引入外勞有助追趕和穩定工程進度，並稱若工程陸續推出，或需再增名額。香港建造業總工會理事長黃平則擔心容許輸入外勞後，僱主會減少聘請本地勞工，長遠會減低本地年輕人入行意欲，日後本地工人的競爭力亦會減少，更難爭取改善薪酬待遇。

空運工會嘆爭交通安排多年不果

至於運輸業特別是航空業容許輸入大批外勞，機場空運員工協會理事長方廷浩估計，機場外判工首當其衝受影響，就業機會將減少，又認為連客戶服務亦准輸入外勞，只會令僱主更有藉口不改善本地工人待遇。他亦不滿本地機場工爭取交通安排多年不果，最終當局為外勞提供專車，本地工友感到被「過橋抽板」。機管局、國泰、大灣區航空均歡迎外勞計劃，認為有助解決業內人手短缺。

內地司機實習12小時

小巴工會憂難保障安全

小巴方面，專線小巴營辦商「金匙」車務營運總監陳志輝稱，旗下約有10條小巴線，一直欠缺50多名司機，新政策下提供宿舍雖會加重成本，但為找到司機長期開工，預料會申請輸入司機「止吓血」。陳指，據他了解行內較多新界及口岸路線營辦商對輸入外勞有興趣，因在內地提供住宿較便宜，亦方便聘請一些即日來回司機。

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源認為，香港生活節奏緊湊且車多路窄，內地司機僅憑10至12小時路面駕駛訓練和實習，未必能掌握路况保障乘客安全。陳估計，提供外勞宿舍成本高，只有集團或具公司背景的營辦商有能力輸入外勞，新政策對紓緩部分獨立「線主」的人手不足問題無幫助。

跨境外勞司機毋須供住宿

業界料佔客車名額近半

非專利巴士聯會主席、跨境巴士「永東直巴」副總經理蔡順基預料，整個跨境直通巴業界將申請輸入400至500人，佔800個客車名額一半，由於外勞跨境司機可即日來回，僱主毋須提供住宿，為業界提供較大誘因，其公司亦將申請輸入50至60名司機。

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