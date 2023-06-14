明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

侍應髮型師等26工種准輸勞兩年

【明報專訊】現行「補充勞工計劃」不准僱主就26個非技術或低技術職位申請輸入外勞，包括售貨員、收銀員、侍應、送貨員、文員、髮型師、接線生等；政府昨稱為解決相關行業人手短缺，宣布暫停執行上述規定兩年（見表），同時維持僱主申請前須先經4個星期本地招聘等要求。勞工界認為不應一刀切放寬，擔憂影響本地工人就業，敦促政府交代相關工種人力供求數據，交勞顧會審視並按需要放寬。

孫玉菡：不影響本地工

勞福局長孫玉菡昨被問到為何大幅放寬輸入26個工種、會否打擊本地工人就業機會，以及有否數據顯示相關工種有嚴重人力短缺等問題，他認為措施不會影響本地工人，僱主仍要就申請向勞顧會證明出現人手短缺、遞交申請後仍須本地招聘4個星期，當局會一如以往嚴格把關。他說相關工種要求不高，會確保所有願意參與的本地工人優先就業後仍出現短缺，才會處理，強調「一定是本地工人優先就業」。

政府又宣布計劃將易名為「補充勞工優化計劃」。孫玉菡稱，計劃會加強精簡審批程序、改善勞顧會諮詢流程，會制訂績效指標，僱主提出申請並經勞工處甄別後，冀在3個月後將審批決定通知僱主。

勞聯指不太理性 促闡人力供求

勞聯立法會議員周小松指出，當初不准輸入26個工種外勞的原意是為保障最基層工人，「這些工作入職門檻低，本地人不會不懂做，也不是無本地人做」，輸入勞工可能剝削本地就業機會。他認為可檢討安排，「但不應一刀切取消（執行）兩年，這樣不太理性和科學」。周認為政府應交代各工種的人力供求、本地培訓等數據，由勞顧會審視和討論哪些需放寬。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江形容做法如「中門大開」，擔憂影響本地基層飯碗及影響僱主改善本地工人待遇的意欲，認為政府應審視26個工種缺人情况，與勞顧會和相關工會商討，而非一下子放寬。零售商業及成衣業總工會總幹事張麗霞稱，貨售員、收銀員和侍應等工時長且需長期站立，近年薪酬待遇和工作環境未見改善，政府應先改善本地工人待遇和職安健，而非貿然放寬輸入外勞。

相關字詞﹕工人 輸入外勞 補充勞工計劃

上 / 下一篇新聞

建造運輸業輸勞兩萬 計劃沒時限 僱主須就每人每月付400元「再培訓徵款」 下月可申
建造運輸業輸勞兩萬 計劃沒時限 僱主須就每人每月付400元「再培訓徵款」 下月可申
僱主可內地供住宿 潭尾方艙變建造業外勞宿舍
僱主可內地供住宿 潭尾方艙變建造業外勞宿舍
資方撐輸勞「或需再增」 勞方憂本地工待遇難改
資方撐輸勞「或需再增」 勞方憂本地工待遇難改
國安法官陳嘉信 民事案判辭98%抄襲 張舉能指不公嚴厲訓誡 黃道益案須重審
國安法官陳嘉信 民事案判辭98%抄襲 張舉能指不公嚴厲訓誡 黃道益案須重審
尼漢家鄉殺蟲藥釋毒 消防專隊出動兩不適
尼漢家鄉殺蟲藥釋毒 消防專隊出動兩不適
康文署新智能系統預約 加「防炒場」功能
康文署新智能系統預約 加「防炒場」功能
屋傳異味始揭發 七旬弟倒斃 七旬癌姊臥牀無援
屋傳異味始揭發 七旬弟倒斃 七旬癌姊臥牀無援
無綫App遭入侵 3萬人資料被盜 警以「刑毁」拘一男
無綫App遭入侵 3萬人資料被盜 警以「刑毁」拘一男
美：APEC邀請名單未定 按制裁等法規處理 李家超重申港按APEC規則出席
美：APEC邀請名單未定 按制裁等法規處理 李家超重申港按APEC規則出席
9月收高球場32公頃地 李家超：倘辦大賽「樂意提供」
9月收高球場32公頃地 李家超：倘辦大賽「樂意提供」
涉美領館噴字 內地男被捕
涉美領館噴字 內地男被捕
雙程證漢西貢游水溺斃
雙程證漢西貢游水溺斃
內地曾拘留 青年稱遭港警威嚇招供 涉闖立會曾認撞玻璃 指公安盤問須寫悔過書
內地曾拘留 青年稱遭港警威嚇招供 涉闖立會曾認撞玻璃 指公安盤問須寫悔過書
工廈藏物資「如武器庫」 4男認罪囚16至38月
工廈藏物資「如武器庫」 4男認罪囚16至38月
前區議員罵警不服定罪刑期 上訴稱「得把口」沒引起暴力
前區議員罵警不服定罪刑期 上訴稱「得把口」沒引起暴力
鄧桂思案押後訊 控誤殺兩醫續保釋
鄧桂思案押後訊 控誤殺兩醫續保釋
罕見血型 捐血救人更自救 紅會設名冊 有需要隨時召喚
罕見血型 捐血救人更自救 紅會設名冊 有需要隨時召喚
日音樂人Mr. Wally被拒入境 反修例期間街頭演奏勉「香港人加油」
日音樂人Mr. Wally被拒入境 反修例期間街頭演奏勉「香港人加油」
大灣區GBA專題：作家村改寫樟木頭印象 由機緣到官方推動 各路文人聚居競揮毫
大灣區GBA專題：作家村改寫樟木頭印象 由機緣到官方推動 各路文人聚居競揮毫
【Emily】立會「超載」待擴建 梁君彥北上睇預製件進度
【Emily】立會「超載」待擴建 梁君彥北上睇預製件進度
【Emily】牆內生日同曬青澀照 譚文豪「郭富城頭」阿廷眼超超
【Emily】牆內生日同曬青澀照 譚文豪「郭富城頭」阿廷眼超超
【Emily】被唱「渣男」 柯仔喊屈報警
【Emily】被唱「渣男」 柯仔喊屈報警
【Emily】「領導團」排排坐睇女排「亮燈」打氣
【Emily】「領導團」排排坐睇女排「亮燈」打氣
【Emily】區會改革草案委會收工 料暑假前通過
【Emily】區會改革草案委會收工 料暑假前通過
【Emily】消防有任務畀阿漆 拍片宣傳樓宇安全
【Emily】消防有任務畀阿漆 拍片宣傳樓宇安全