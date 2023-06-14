侍應髮型師等26工種准輸勞兩年

孫玉菡：不影響本地工

勞福局長孫玉菡昨被問到為何大幅放寬輸入26個工種、會否打擊本地工人就業機會，以及有否數據顯示相關工種有嚴重人力短缺等問題，他認為措施不會影響本地工人，僱主仍要就申請向勞顧會證明出現人手短缺、遞交申請後仍須本地招聘4個星期，當局會一如以往嚴格把關。他說相關工種要求不高，會確保所有願意參與的本地工人優先就業後仍出現短缺，才會處理，強調「一定是本地工人優先就業」。

政府又宣布計劃將易名為「補充勞工優化計劃」。孫玉菡稱，計劃會加強精簡審批程序、改善勞顧會諮詢流程，會制訂績效指標，僱主提出申請並經勞工處甄別後，冀在3個月後將審批決定通知僱主。

勞聯指不太理性 促闡人力供求

勞聯立法會議員周小松指出，當初不准輸入26個工種外勞的原意是為保障最基層工人，「這些工作入職門檻低，本地人不會不懂做，也不是無本地人做」，輸入勞工可能剝削本地就業機會。他認為可檢討安排，「但不應一刀切取消（執行）兩年，這樣不太理性和科學」。周認為政府應交代各工種的人力供求、本地培訓等數據，由勞顧會審視和討論哪些需放寬。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江形容做法如「中門大開」，擔憂影響本地基層飯碗及影響僱主改善本地工人待遇的意欲，認為政府應審視26個工種缺人情况，與勞顧會和相關工會商討，而非一下子放寬。零售商業及成衣業總工會總幹事張麗霞稱，貨售員、收銀員和侍應等工時長且需長期站立，近年薪酬待遇和工作環境未見改善，政府應先改善本地工人待遇和職安健，而非貿然放寬輸入外勞。