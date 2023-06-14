建造運輸業輸勞兩萬 計劃沒時限 僱主須就每人每月付400元「再培訓徵款」 下月可申

政府昨在記者會強調會優先保障本地勞工並加強本地培訓，輸入外勞計劃規定外勞工資不得少於香港相關職位每月工資中位數、僱主聘用本地工人和外勞比例為2：1、僱主須就每名外勞支付每月400元「僱員再培訓徵款」。

造價逾10億 公營工程優先考慮

根據政府公布，建造業輸入配額上限1.2萬人，涵蓋「出現短缺的」技術工人、技術人員和工地監督人員。發展局長甯漢豪稱，會優先考慮造價逾10億元的公營工程項目輸入勞工，例如公屋、醫院和鐵路等工程，但如私營項目能證明部分工種本地人力非常短缺，當局亦會考慮特殊情况下批准輸入外勞。

航空業輸入外勞涉及10個機場工種，運輸及物流局回覆指每個工種有配額，預計由數十至逾千不等，可因應市場情况調整，前提是任何時候上限不多於6300人。公共小巴和客車司機配額則分別為900和800人，政府稱指約佔行業空缺的一半，司機須持有運輸署認可的非本地駕駛執照至少一年，且須通過本地公共小巴或巴士駕駛考試及職前課程，接受10至12小時駕駛實習訓練。

孫玉菡：不存在繞過勞顧會

被問到接連數個行業採用特別計劃擴大輸入外勞，政府是否架空勞顧三方協商角色，勞福局長孫玉菡稱，勞顧會在勞工事務扮演很重要角色，惟大家很清晰知道院舍、建造及運輸業出現長期結構性短缺，「是毫無疑問的事實」，故「不存在」就每宗申請諮詢勞顧會是否出現短缺。他重申將每半年就行業輸入勞工計劃向勞顧會匯報，「絕不存在繞過勞顧會」。

黃偉綸強調，政府不容許人力短缺成為阻礙復蘇和經濟發展的瓶頸，推出新政策的同時會堅持本地勞工優先原則，亦非藉此引入廉價勞工，兩個計劃要求外勞工資不可低於相關職位工資中位數，政府會繼續加強本地培訓，與業界攜手擴大招聘、改善工作環境等。

黃續稱，計劃屬非永久性，但沒設完結時限，他指建造和航空業需大量人手，不期望全用輸入勞工補充，盼更多本地工入行，若時限訂得很短則不符合現實，訂得很長亦沒意思。計劃料下月接受申請，他說如資料齊全，約兩個月可獲批。

總商會歡迎 勞聯遺憾

總商會認為輸入勞工有助香港疫後再創繁榮，並冀措施進一步放寬，擴至其他人手短缺行業，認為當局多管齊下，有助紓緩多個行業人手荒，冀當局日後視乎人力資源需要，讓更多行業透過類似計劃解決勞動力不足問題，配合未來發展需要。

勞聯立法會議員周小松批評政府再次繞過勞顧會，深表遺憾，憂擴大輸入外勞將壓低基層工友議價力，薪酬待遇難合理提升，計劃應設時限。他促請政府嚴格監管計劃，防止僱主濫用和避免黑心僱主違法剝削外勞，政府亦要推動有意申請輸入外勞的僱主改善本地工人待遇，加強與培訓機構合作，推出更多家庭友善措施，設法釋放潛在勞動力。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江批評政府架空勞顧會，事前無諮詢勞顧會。他認為政府要為計劃設時限並適時檢討，並設「煞停機制」，如發現本地工人就業或薪酬待遇受影響，便應煞停。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676