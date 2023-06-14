大灣區GBA專題：作家村改寫樟木頭印象 由機緣到官方推動 各路文人聚居競揮毫

明報記者、攝影 林迎

遇瓶頸作家復多產 吸引十數同行南遷

「樟木頭以前有『小香港』之稱，我在商業街上走，聽到的全是白話。」樟木頭鎮文聯主席聶豔說。早年樟木頭鎮一度依靠港資而興旺，建起大型屋苑、商場，在2000年代初二手樓價下跌，因為當地港人聚居的幾大樓盤發展成熟、配套方便，吸引到內地作家到此置業。聶豔說，「作家村」成員來自五湖四海，當中又以北方，甚至西北作家居多。2006年，天津作家王松創作遇到「瓶頸期」，經朋友介紹在樟木頭買樓居住，一年內出版4部中篇小說，之後口耳相傳，有10多名作家因此陸續南遷。

在港搶先註冊「中國作家第一村」

「中國作家第一村」原本只是一個概念，因為作家們實際上散居於樟木頭各處；但在東莞市、樟木頭鎮兩級政府及文聯推動下，「中國作家第一村」於2010年掛牌成立，成為一個真正團體，內地文學評論家雷達擔任第一任「村長」；「中國作家第一村文化發展有限公司」翌年在香港註冊成立。聶豔解釋，註冊公司只是為搶註「中國作家第一村」的名號，因為根據內地法例，在地方成立的社團不可冠名「中國」，但作家村成員又非本地人，叫「東莞作家村」或「樟木頭作家村」都不適合，所以唯有在香港用公司名義註冊。

2012年，前國家文化部長、著名作家王蒙到作家村視察時，村內34名作家就出版了100多部作品。如今「中國作家第一村」作家共60多人，當中國家級（中國作協成員）有30多人，包括6人曾獲中國最高榮譽文學獎之一的魯迅文學獎，他們的著作已放滿了樟木頭文聯辦公室一面牆的書櫃。「我也不知道為什麼，可能是這個地方有靈氣。」聶豔笑說，樟木頭山水優美，北方作家遷居到此，有一定文化衝擊，產生創作欲望和靈感；每有新落戶者，又會促進本地創作，形成「你追我趕」的氛圍，「在這裏如果不出書、不拿獎，好似會『執輸』」。

樟鎮作基地 採集粵湘等地民情

東莞作家協會樟木頭分會主席王康銀稱，當年雷達享譽全國，猶如一面「大旗」，愈來愈多人知道「中國作家第一村」；而文聯等機構不但組織各類文學活動，亦在生活上幫助解決問題，「這些作家在家鄉未必受到這樣的關懷，但來了這裏以後像是加入了一個大家庭，更有歸屬感，可以安心創作」。暨南大學原黨委書記、中文系教授蔣述卓近日為作家村題字「文窩」，傳神地反映這裏的定位。

聶豔補充，這些人未必全年長居，而是以樟木頭為基地，為創作採集各地民情風俗。例如新疆作家丁燕輾轉在東莞3間工廠打工，寫下成名作「工廠三部曲」——《工廠女孩》、《工廠男孩》和《工廠愛情》。湖北作家邱春林說，自己不時要往返廣州和深圳，還要到廣東、湖南其他地方，最後看中樟木頭，開書法工作室。

免費向藝術家供場 帶動旅業商機

「我在東莞用的綠色，和在新疆用的綠色是不一樣的。」四川畫家楊善臣說，「我在新疆30年，在這裏（樟木頭）兩年，現在有點不想走了。」他的工作室位於樟木頭客家古村官倉村，聶豔介紹，官倉村已成為簽約「創作基地」，可免費提供場地予藝術家，而這些藝術家進駐又為村中帶來旅遊商機，未來可發展民宿、茶室等，相得益彰。

昔「黃業」引領經濟 居民：已翻過這頁

從前談東莞、樟木頭，總令人想起「黃色」事業，「過去在東莞、在樟木頭搞文化產業根本不可能。」樟木頭居民王女士說，「在外地一說你是東莞來的，對方都報以一個曖昧的笑容，再說是樟木頭來的，笑容更曖昧了。」她在樟木頭經營快餐店，「以前一到晚上，街上全是俊男美女，我們總是營業到凌晨兩點，隔壁營業到3點」。東莞2014年「掃黃風暴」之後，快餐店生意轉差，但社會治安明顯好轉，現在她空餘時間常參加作家村的讀書分享會等活動，「像東南亞一些地方也走過色情（行業）引領經濟發展的路，現在東莞已經翻過這一頁了」。