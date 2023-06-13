國安無罪上訴可追溯修例前 議員關注 梅基發：正受審者未知定罪否 無損公平

條文未言時限

稱外狀需時索律政司指引

立法會昨進入法案委員會階段審議《2023年刑事訴訟程序(修訂)條例草案》，新增上訴機制適用於修例通過後的裁決，即現正審理案件如在修例後裁決，控方將由原本不能上訴變為有權上訴，正受審被告會受影響。梅基發表示修例關乎上訴機制，原則上理應適用於正審訊、未裁決案件，認為這些案件的被告未被裁定有罪與否，對他們無實際影響。

修例草案列明，就原訟庭作出毋須答辯裁決，律政司長須在「切實可行的範圍內盡快」決定是否上訴，經民聯梁美芬關注條文未有規定具體時限；梅基發表示，律政司目的並非想給予控方「盡量多時間考慮」，解釋考慮到控方或由外聘大律師代表，需時向律政司尋求指示。他說，原意是控方須馬上提出是否上訴，因為當原訟庭裁定被告毋須答辯，法官緊接可引導陪審團作出無罪裁決，對控方而言屬緊急情况，惟顧及外聘大律師要有切實可行機會索取指引。

限制報道 梅：陪審團知爭拗或不公

新思維狄志遠則關注就毋須答辯裁決的上訴聆訊設有報道限制，梅基發表示有關案件可能須交回原訟庭進行陪審團審訊，如果陪審團知悉控辯雙方在上訴期間的爭拗點，有可能影響公平審訊，強調傳媒可報道上訴聆訊的基本資料。