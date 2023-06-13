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港聞

港聞二

丘卓恒任北都辦主任 年內公布發展計劃

【明報專訊】發展局昨宣布成立北部都會區統籌辦事處（北都辦），今年內將制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。在今年2月起出任北都籌備辦公室主任的丘卓恒將過渡為北都辦主任。發展局發言人稱，北都辦日後將主責北部都會區計劃的倡導及統籌角色，加強與相關決策局或部門協調，並與內地機構緊密定期聯繫。

立法會財委會上周五（9日）通過撥款，由發展局開設3個首長級編外職位及調配1個首長級常額職位領導北都辦，其中北都辦主任屬首長級甲級政務官（D6），截至今年3月底共有15名政務職系人員屬此薪級，相當於署長級別。任北都辦主任的丘卓恒1997年7月加入政務職系，曾任多個部門的崗位，2018年12月至今年2月為發展局副秘書長（規劃及地政），今年2月起升任為北都籌備辦公室主任。

發展局發言人表示，北都辦將主力負責多方面工作，包括就推展北部都會區計劃擔當整體倡導及統籌角色、就北部都會區的發展方針和優次向高層團隊提供策略建議等（見表）。

劉國勳倡擴執行權併職能

新界北立法會議員劉國勳昨回覆本報查詢，歡迎北都辦由籌備辦公室順利過渡，稱日後政府至少有正式對接單位處理北都工作。劉國勳關注北都辦現時只負責協調及統籌，執行細節仍交由各部門各自落實，如新田科技城創科土地的運用仍要由創新科技及工業局負責安排，鐵路由北都鐵路辦跟進。劉認為處理北都工作需更集中，倡政府研日後進一步授權北都辦有更大執行權，「最起碼地政、土拓署、規劃等相關部門的職能，亦應併入北都辦」。

相關字詞﹕丘卓恒 北部都會區 發展局 北部都會區統籌辦事處 北都辦

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