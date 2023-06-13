六旬婦村屋摘荔枝疑失足墮斃 年年返流浮山採果 子嘆「佢會將最好嘅留畀我哋」

【明報專訊】昨早11時許，一名六旬姓王女子在流浮山深灣路近沙江村一棵樹採摘荔枝時突感頭暈，失足從高處墮下，昏迷送往天水圍醫院，經搶救後證實不治。其子表示，母親每年都會摘荔枝給家人吃，「佢會將最好嘅留畀我哋」。
死者為65歲王梅芳，已退休。現場所見，鐵皮屋對開有一棵荔枝樹，樹旁一堆約1.5米高的雜物上，有一張翻側的椅子。現場消息稱，懷疑死者爬到該堆雜物上摘荔枝失足墮下。
附近士多店陳太說，事發時死者疑與兩名中年友人摘荔枝，懷疑失足。陳太當時聽到有人叫「救命」，遂上前了解，同行友人稱「有人跌咗落嚟啊」，惟因不清楚事發地點位置，最後由陳太告知燈柱編號後報案。她提到，同行友人曾為事主施心外壓急救，直至救護車到場。
報案者稱事主倒地未見血 臉發白
陳太當時由屋外望進去，見事主倒臥近牆邊的花槽位置，當時地上未見血漬，惟事主臉色發白。她透露死者育有一對子女，現已成年，丈夫數年前已離世。她指過往少見死者一家，接觸不多，她對意外感傷感，又說當時「好驚」，等候救護車的過程「太緊張，又覺得好似好耐，又覺得唔係好耐」。
據了解，死者多年前於沙江村結婚，生兒育女後搬出，不時回來摘荔枝。村民黃先生稱，過往與死者一家有打招呼，不是熟絡，死者丈夫生前曾摘過荔枝給他品嘗，「佢棵荔枝好正，好好食㗎」，他又說約兩日前見過死者，於上址滅蟲。
採摘時感頭暈 生前患高血壓
死者生前居於天水圍天恒邨，其子李先生表示，一家10多年前已搬出沙江村，惟街坊仍會讓她們每年入村摘荔枝，「以前細個喺嗰度種開兩棵荔枝樹」。他透露昨早8時母親與友人到上址摘荔枝，詎料出事，惟未知原因。
李先生透露母親患高血壓，之前做家居看護，惟因與該戶人有「拗撬」，故兩年前辭去工作。他稱一家關係良好，「（媽媽）年年都會摘啲荔枝返嚟畀我哋食」，母子間雖不時有拗撬，但無礙感情，「佢會將最好嘅留畀我哋，就算細個佢自己食唔飽都會畀我哋食，所以細個生活上都唔需要擔心」。
急症科專科醫生彭繼茂指出，頭暈有很多種，高血壓患者頭暈有可能是缺血性中風的先兆，但他們未必容易頭暈，各人情况不同。最近天氣酷熱，彭建議慢性病人多加留意身體狀况，特別是服用去水丸降血壓的人，有可能因天氣太曬增加出汗，加劇脫水。