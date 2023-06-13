六旬婦村屋摘荔枝疑失足墮斃 年年返流浮山採果 子嘆「佢會將最好嘅留畀我哋」

死者為65歲王梅芳，已退休。現場所見，鐵皮屋對開有一棵荔枝樹，樹旁一堆約1.5米高的雜物上，有一張翻側的椅子。現場消息稱，懷疑死者爬到該堆雜物上摘荔枝失足墮下。

附近士多店陳太說，事發時死者疑與兩名中年友人摘荔枝，懷疑失足。陳太當時聽到有人叫「救命」，遂上前了解，同行友人稱「有人跌咗落嚟啊」，惟因不清楚事發地點位置，最後由陳太告知燈柱編號後報案。她提到，同行友人曾為事主施心外壓急救，直至救護車到場。

報案者稱事主倒地未見血 臉發白

陳太當時由屋外望進去，見事主倒臥近牆邊的花槽位置，當時地上未見血漬，惟事主臉色發白。她透露死者育有一對子女，現已成年，丈夫數年前已離世。她指過往少見死者一家，接觸不多，她對意外感傷感，又說當時「好驚」，等候救護車的過程「太緊張，又覺得好似好耐，又覺得唔係好耐」。

據了解，死者多年前於沙江村結婚，生兒育女後搬出，不時回來摘荔枝。村民黃先生稱，過往與死者一家有打招呼，不是熟絡，死者丈夫生前曾摘過荔枝給他品嘗，「佢棵荔枝好正，好好食㗎」，他又說約兩日前見過死者，於上址滅蟲。

採摘時感頭暈 生前患高血壓

死者生前居於天水圍天恒邨，其子李先生表示，一家10多年前已搬出沙江村，惟街坊仍會讓她們每年入村摘荔枝，「以前細個喺嗰度種開兩棵荔枝樹」。他透露昨早8時母親與友人到上址摘荔枝，詎料出事，惟未知原因。

李先生透露母親患高血壓，之前做家居看護，惟因與該戶人有「拗撬」，故兩年前辭去工作。他稱一家關係良好，「（媽媽）年年都會摘啲荔枝返嚟畀我哋食」，母子間雖不時有拗撬，但無礙感情，「佢會將最好嘅留畀我哋，就算細個佢自己食唔飽都會畀我哋食，所以細個生活上都唔需要擔心」。

急症科專科醫生彭繼茂指出，頭暈有很多種，高血壓患者頭暈有可能是缺血性中風的先兆，但他們未必容易頭暈，各人情况不同。最近天氣酷熱，彭建議慢性病人多加留意身體狀况，特別是服用去水丸降血壓的人，有可能因天氣太曬增加出汗，加劇脫水。