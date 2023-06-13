比亞迪全線4店遭撞閘淋油 港代理稱沒結怨 消息指商業糾紛

聯大汽車為比亞迪電動車香港獨家總代理，在港開設3間陳列室及一間維修中心，分別位於尖沙嘴、灣仔、元朗及天水圍，其中灣仔及尖沙嘴陳列室於今年3月31日開幕，至今不足3個月。聯大昨發聲明，強烈譴責一切擾亂公共秩序行為，昨已復修灣仔及尖沙嘴分店，今天可繼續營業，天水圍店繼續營業，元朗店料周末才能完成復修。

聯大：疑針對國產 冀警重視

事發於昨凌晨3時57分，警員巡經尖沙嘴漆咸道南107號中晶金融中心，發現陳列室兩塊約4米乘3米落地玻璃被人淋紅油，行人路上亦遺下大灘紅油漬，警方在附近檢獲一個約兩公升容量的漆油罐，懷疑與案有關。至清晨5時03分，位於灣仔告士打道200號新銀中心地下的另一間比亞迪陳列室，旁邊大廈入口亦被淋紅油，兩道玻璃門及落地玻璃均染滿油漬。另於清晨6時51分，位於天水圍屏廈路的比亞迪維修服務中心的大閘亦遭淋油。

稱獨家競投 料非因爭代理權

此外，凌晨4時05分，警方接報稱比亞迪位於元朗宏業西街的陳列室，被一輛私家車倒後撞毁捲閘，涉案司機逃去，私家車被棄於行人路上，事件中無人受傷，警方調查發現涉案車輛掛上假牌，較早前已報失。

比亞迪總代理聯大汽車主席施純杰昨晨到元朗陳列室了解損毁情况後表示，旗下4間陳列室及維修中心遭不同程度破壞，行動同時針對多區的陳列室及維修中心，令他們昨日無法做生意，事件屬意料之外，翻查閉路電視，4宗事件發生幾乎同一時間，相信不是一般尋仇，亦非針對個人，懷疑是針對整個比亞迪品牌，甚至是本地國產車市場，希望警方高度重視今次事件。施續稱，數年前取得比亞迪代理權時無其他公司競爭，排除是代理權競爭引致的可能。

被入稟追債 「不猜測」是否有關

聯大汽車營運總監崔慶銓表示，公司只是「做生意」，沒與人結怨，不敢胡亂猜測事件原因。翻查資料，聯大汽車及施純杰去年11月遭億升汽車入稟追討超過1700萬元，另比亞迪香港去年亦被華港工業物品入稟追討超過106萬美元（約833萬港元）。崔承認前者官司未完結，亦不敢猜測是否與今次事件有關。崔表示最近公司推出新車，吸引一定數量客人前來試車及購買，被問到事件會否有人眼紅而起，他稱「做得好畀人針對，唔係嘅」。至於事件損失仍要點算，公司未來會加強保安，警方亦表示會加強巡邏。