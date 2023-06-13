周冠威料無人冒險充被告 難反對

【明報專訊】記錄2019年反修例運動的紀錄片《時代革命》，片末響起《願榮光歸香港》（下稱《榮光》）歌曲作結。4年後的今天，律政司申請針對此歌的禁制令，《時代革命》導演周冠威認為，自願列為禁令被告可能有法律風險，估計未必會有人以被告身分主動反對禁令，反對的機率亦渺茫。他認為，3年前生效的《港區國安法》已衝擊言論及創作自由，禁令僅是「加辣」，大型示威亦不復見，他批評政府需否高調散播恐懼。周冠威質疑《榮光》可能「愈禁愈紅」，甚至成為以他所知香港史上第一首禁歌。
詞曲家協會：須尊重版權合法使用
香港作曲家及作詞家協會回覆本報稱，對於今次是否本港首度就歌曲申請禁制令等，協會未有相關資料，建議向有關部門查詢。協會表示，作為集體管理及執行香港《版權條例》所賦予音樂作品作者版權權益的機構，建議音樂使用者必須尊重音樂版權並合法地使用音樂。
周稱禁令範圍曖昧 憂失諫言危國安
周冠威接受本報專訪時嘆謂，對禁制令感悲哀，政府不停立法以散播恐懼來管治，未能使人信服，勸喻政府「收回成命」，否則象徵社會退步。他認為，禁令範圍曖昧、模稜兩可，倘若禁令實施，會導致市民自我審查。他擔心言論自由收窄亦消除其他進諫的聲音、加劇社會問題，反而危及國家安全，痛心政府未能看清管治問題。周又說，若不將《榮光》視為對香港的祝願，政府也應聆聽它代表的抗爭者意見。
料網上難盡刪 或「愈禁愈紅」
早前屢有港隊參加國際賽事播錯國歌，周冠威稱這些意外不由香港人控制，不解為何要向市民下禁令，「上天真係好幽默」。至於《時代革命》版權已售予外國及在網上發放，周無權把它下架，電影最後的歌曲仍是《榮光》。周認為難完全刪去網上的《榮光》，而且「繼續禁落去咪愈紅落去」，令此曲增添重量、再次「出名」。
反修例示威於4年前的昨天發生，涉及本案的指示聆訊於昨日開庭，周嘆氣說不知是刻意安排抑或巧合，「係咪要提大家6月12號呢？畀多個話題我哋呢」。