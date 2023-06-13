明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

周冠威料無人冒險充被告 難反對

【明報專訊】記錄2019年反修例運動的紀錄片《時代革命》，片末響起《願榮光歸香港》（下稱《榮光》）歌曲作結。4年後的今天，律政司申請針對此歌的禁制令，《時代革命》導演周冠威認為，自願列為禁令被告可能有法律風險，估計未必會有人以被告身分主動反對禁令，反對的機率亦渺茫。他認為，3年前生效的《港區國安法》已衝擊言論及創作自由，禁令僅是「加辣」，大型示威亦不復見，他批評政府需否高調散播恐懼。周冠威質疑《榮光》可能「愈禁愈紅」，甚至成為以他所知香港史上第一首禁歌。

詞曲家協會：須尊重版權合法使用

香港作曲家及作詞家協會回覆本報稱，對於今次是否本港首度就歌曲申請禁制令等，協會未有相關資料，建議向有關部門查詢。協會表示，作為集體管理及執行香港《版權條例》所賦予音樂作品作者版權權益的機構，建議音樂使用者必須尊重音樂版權並合法地使用音樂。

周稱禁令範圍曖昧 憂失諫言危國安

周冠威接受本報專訪時嘆謂，對禁制令感悲哀，政府不停立法以散播恐懼來管治，未能使人信服，勸喻政府「收回成命」，否則象徵社會退步。他認為，禁令範圍曖昧、模稜兩可，倘若禁令實施，會導致市民自我審查。他擔心言論自由收窄亦消除其他進諫的聲音、加劇社會問題，反而危及國家安全，痛心政府未能看清管治問題。周又說，若不將《榮光》視為對香港的祝願，政府也應聆聽它代表的抗爭者意見。

料網上難盡刪 或「愈禁愈紅」

早前屢有港隊參加國際賽事播錯國歌，周冠威稱這些意外不由香港人控制，不解為何要向市民下禁令，「上天真係好幽默」。至於《時代革命》版權已售予外國及在網上發放，周無權把它下架，電影最後的歌曲仍是《榮光》。周認為難完全刪去網上的《榮光》，而且「繼續禁落去咪愈紅落去」，令此曲增添重量、再次「出名」。

反修例示威於4年前的昨天發生，涉及本案的指示聆訊於昨日開庭，周嘆氣說不知是刻意安排抑或巧合，「係咪要提大家6月12號呢？畀多個話題我哋呢」。

明報記者 陳家怡

（港區國安法）

相關字詞﹕周冠威 禁制令 願榮光歸香港

上 / 下一篇新聞

官質疑禁令對象 《榮光》案7．21再訊 准藉新聞稿警署貼碼送達文件
官質疑禁令對象 《榮光》案7．21再訊 准藉新聞稿警署貼碼送達文件
法官陳慶偉抱恙 初選案押後訊
法官陳慶偉抱恙 初選案押後訊
比亞迪全線4店遭撞閘淋油 港代理稱沒結怨 消息指商業糾紛
比亞迪全線4店遭撞閘淋油 港代理稱沒結怨 消息指商業糾紛
股價續升「未見紅」 銷量一度壓Tesla
股價續升「未見紅」 銷量一度壓Tesla
英私校遇襲港生重傷 入境處：已外交跟進
英私校遇襲港生重傷 入境處：已外交跟進
六旬婦村屋摘荔枝疑失足墮斃 年年返流浮山採果 子嘆「佢會將最好嘅留畀我哋」
六旬婦村屋摘荔枝疑失足墮斃 年年返流浮山採果 子嘆「佢會將最好嘅留畀我哋」
電動滑板單車 擬限年齡時速須戴頭盔
電動滑板單車 擬限年齡時速須戴頭盔
李夏茵冀康健中心助分流 精神科家醫或不足
李夏茵冀康健中心助分流 精神科家醫或不足
彩虹站斬人案 疑不忿遭事主辭退犯案 越南漢落網
彩虹站斬人案 疑不忿遭事主辭退犯案 越南漢落網
丘卓恒任北都辦主任 年內公布發展計劃
丘卓恒任北都辦主任 年內公布發展計劃
國安無罪上訴可追溯修例前 議員關注 梅基發：正受審者未知定罪否 無損公平
國安無罪上訴可追溯修例前 議員關注 梅基發：正受審者未知定罪否 無損公平
運輸建造輸勞1.9萬 今公布 6000為機場工 或安排跨境上下班
運輸建造輸勞1.9萬 今公布 6000為機場工 或安排跨境上下班
的士服務質素遜疫前 業界稱司機流失環境變
的士服務質素遜疫前 業界稱司機流失環境變
限5.5噸路段 中型貨車撞掃地工
限5.5噸路段 中型貨車撞掃地工
涉超市偷食物 督察稱煩惱分神 爭子撫養權憂升職試煩報幼園
涉超市偷食物 督察稱煩惱分神 爭子撫養權憂升職試煩報幼園
燃彈擲警署案 兄控縱火弟控藏汽油母控妨司法
燃彈擲警署案 兄控縱火弟控藏汽油母控妨司法
認33年前狎表妹 47歲漢判社服
認33年前狎表妹 47歲漢判社服
3青年控去年六四多區塗鴉
3青年控去年六四多區塗鴉
認採樣站縱火 運輸工囚26月
認採樣站縱火 運輸工囚26月
中大首創免疫療法 細胞「轉惡為善」抗肺癌
中大首創免疫療法 細胞「轉惡為善」抗肺癌
屯院新急症室周四啟 增發燒等候區、負壓診症室
屯院新急症室周四啟 增發燒等候區、負壓診症室
大灣區GBA新聞：港企AI研發新藥快狠準 客戶認可 籌備B輪融資 研發中心擬東莞遷河套
大灣區GBA新聞：港企AI研發新藥快狠準 客戶認可 籌備B輪融資 研發中心擬東莞遷河套
大灣區GBA新聞：生物醫藥 長三角領先灣區
大灣區GBA新聞：生物醫藥 長三角領先灣區
【Emily】侵烏後首辦 酒會唔見西方外交官 賀俄國慶 茂波：歡迎投資交流
【Emily】侵烏後首辦 酒會唔見西方外交官 賀俄國慶 茂波：歡迎投資交流
【Emily】唞啖大氣 再打孖上
【Emily】唞啖大氣 再打孖上
【Emily】立會餐廳試菜 陸瀚民力捧梅菜扣肉
【Emily】立會餐廳試菜 陸瀚民力捧梅菜扣肉
【Emily】吳傑莊去海峽論壇 向青年sell灣區
【Emily】吳傑莊去海峽論壇 向青年sell灣區
【Emily】立會放暑假 5事務委會將訪內地星洲
【Emily】立會放暑假 5事務委會將訪內地星洲
【Emily】家長報喜 有導管進食智障者准排院舍
【Emily】家長報喜 有導管進食智障者准排院舍