官質疑禁令對象 《榮光》案7．21再訊 准藉新聞稿警署貼碼送達文件

律政司稱「非針對全世界」 只涵正干犯者

散庭後本報記者向律政司代表詢問除了公布禁制令文件，律政司會否向任何特定者送達文件，她稱案件已進入司法程序，不便透露。

昨日聆訊開庭約半小時，處理律政司申請向本案被告送達禁制令相關的文件。法官陳嘉信甫開庭表示，律政司原希望經書面處理，但他認為要開庭。陳官首先關注本案被告是誰，即針對什麼對象頒下禁制令，以滿足法例要求，確保被告能收到文件。

官指未納生效後違者 律政司：需時釐清

陳官續稱，不少傳媒報道禁令是禁制任何人傳播歌曲，但以他理解禁令非針對所有人。律政司一方確認，禁令「不是針對全世界（not to target the world at large）」，僅針對有禁令相關的行為及意圖、「正在干犯（have been conducting）」禁令的人。

陳官追問，這是否代表不會針對在禁令生效後違反的人。律政司一方改稱是針對「正在干犯和有意干犯（conducting and intended to conduct）」的人，強調行為具持續性；陳官再質疑上述條款仍然排除至今從沒干犯任何行為、在禁令生效後違令的人，若律政司認為他們也受禁制令所限則「有點奇怪」。律政司代表承認辨認被告身分有困難，終表示需時釐清被告身分。

被質疑傳令靠網 稱發公報會獲報道

庭上另討論如何向被告送達文件，律政司認為可在政府網站、警察、律政司3個官方網站發布禁制令文件，並會在灣仔警署報案室張貼可連結至該文件的二維碼，以及透過政府新聞系統發新聞稿。律政司代表主張上述方式能讓所有人看到文件，已滿足法律上送達文件的要求。

陳官關注上述全為網上平台，應至少在各一份中英文報章刊登廣告，律政司一方認為發新聞公報會獲廣泛報道，比登廣告更有效。陳官終接納上述4個渠道已足以將文件送達至潛在被告。

律政司本月5日入稟尋求法庭頒發禁制令，禁止任何人以任何方式，包括傳播、演奏、印刷、出售、展示《願榮光歸香港》，包括其旋律、歌詞或任何改編版本，具意圖煽動他人分裂國家；或具有《刑事罪行條例》第9條的煽動意圖；或可能被誤認為是香港的「國歌」；或意圖違侮辱國歌罪。

【案件編號：HCA 855/23】

（港區國安法）

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