屯院新急症室周四啟 增發燒等候區、負壓診症室

入口移新大樓 交接日起兩周加醫護

急症室擴建部分位於新的手術室擴建大樓地下，公眾入口及等候區亦將遷移到新大樓。所有病人本周四上午8時起須經新入口進出急症室，將有職員在舊急症室指示市民前往新入口登記。舊有急症室完成處理所有正輪候診症的病人後會停止運作，以便下一階段翻新，引入更多新服務，例如急症室加強放射服務等。翻新期間整體急症服務不受影響。

新急症室增設發燒等候區，最多可容納24人，設有專用救護車出入口。等候區內有3間診症室，其中一間屬隔離病房標準負壓規格，專門處理有傳染風險的病人。登記處及等候區設於入口附近，候診區亦與診症區連接，均按求診程序設計，方便病人。分流站和等候區座位數目分別會增加至5個及逾150個，診症室則由6間增至10間。所有廁所均設緊急求助按鐘及移動偵測警報系統，保障病人安全。

劉柱良表示，為確保新急症室能應付服務需求，急症室新舊交接當日，會從博愛及天水圍醫院抽調人手，增加一倍醫生及75%護士協助，其後兩周亦會繼續有額外人手安排。劉又說，醫院指揮中心會於當日啟動，由當值職員實時監察急症室運作情况。

診症室6變10 急症室面積將倍增

急症室未來還有多階段翻新，預計明年上半年所有工程完成後，急症室建築面積將大一倍，達3800平方米。至於去年已完工的手術室擴建大樓高10層，總樓面面積約2.2萬平方米；擴建設施之一的產房及產科專用手術室已於去年11月啟用，深切治療部（ICU）及手術室分別會在下月及第四季投入服務。屯門醫院副行政總監鄭振邦指出，手術室增加可令手術節數更彈性，減少預約手術輪候時間，而各設施啟用後，新大樓會與舊座合併，進一步支援手術服務。