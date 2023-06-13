中大首創免疫療法 細胞「轉惡為善」抗肺癌

「中性粒細胞」促癌變抗癌 料8年內應用

「中性粒細胞」屬人類血液中含量最高的白細胞，主要為身體抵抗微生物及病毒侵襲。研究團隊發現，「中性粒細胞」在進入肺癌腫瘤後，角色與功能會改變，並出現抗癌N1或促癌N2兩種狀態。N1細胞愈多，肺癌病人存活率愈高。團隊利用單細胞RNA測序，分析患者組織時，意外發現「中性粒細胞」在肺癌微環境中首先呈促癌N2狀態，需進一步轉化才會呈現抗癌N1狀態，突破了現有科學理論。

中大醫學院病理解剖及細胞學系博士後研究員鍾一琿表示，在老鼠實驗發現，免疫調控分子「Smad3」基因是阻止「中性粒細胞」在肺癌微環境發展N1抗癌狀態的關鍵，因此，團隊發明全球首創的「中性粒細胞免疫療法」，透過基因編輯技術，標靶當中的「Smad3」基因，大幅提高腫瘤中的N1抗癌細胞水平，阻止肺癌生長。研究結果已獲發明專利，亦刊載於國際科學期刊《自然-通訊》。

源自血液免疫系統 副作用較低

該療法研究目前專注治療早期肺癌。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權表示，相關技術有不少優點，例如「中性粒細胞」能從一般人血液中大量提取，克服原材料短缺問題；該細胞亦屬先天免疫系統，減少病人出現排斥反應；「中性粒細胞」也能自動追蹤腫瘤微環境，減低對其他身體組織的副作用。

中大醫學院病理解剖及細胞學系主任杜家輝解釋，腫瘤由癌細胞和淋巴細胞及免疫細胞等其他細胞組成，形成「腫瘤微環境」。癌細胞生成源自免疫逃脫，即原本壓制癌細胞生長的免疫細胞，反過來助長癌細胞生長。建基於加強或調節身體免疫系統的免疫治療亦應運而生，令患者除傳統的化療和標靶治療外，有更多選擇，惟單獨使用作為肺癌最常用免疫療法的「免疫檢查點抑制劑」時，僅有三成肺癌患者受益。