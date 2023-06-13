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的士服務質素遜疫前 業界稱司機流失環境變

【明報專訊】香港的士業議會昨公布新一份「的士服務質素」問卷調查結果，為疫情爆發中斷3年再做同類調查，結果顯示乘客對的士整體服務素質評分平均58.4分，較上次2019年底的調查大跌7分；認為的士整體服務質素良好或優秀的受訪者佔55.2%，比上次逾70%低近20個百分點。13項的士服務質素分項中，有10項評分均較疫前下跌，當中以「的士司機待客以禮」評分最低，5分滿分僅3.21分。議會主席黃卓邦認為，服務質素下降或與過去3年社會環境轉變、司機流失及老化嚴重有關，議會將繼續推行獎勵計劃以鼓勵司機改善服務。

13分項10下跌 「禮待」最低分

的士業議會自2017至2019年定期委託恒生大學進行「香港的士服務質素」問卷調查，疫下中斷3年，至今年第二季重啟。是次調查於4至5月訪問1211名的士乘客，結果顯示的士整體服務質素評分平均58.4分，較2019年12月調查的65.4分大跌7分，與2019年第二季相比亦跌4分。其中針對「的士司機服務質素」評分，最新調查平均56.5分，較2019年12月低6.8分，與2019年第二季比較則跌3.8分。

調查同時邀請受訪者對13項的士服務質素元素評分（5分滿分），當中以「司機待客以禮」（3.21）、「很環保」（3.22）及「司機主動向乘客提供協助」（3.24）3項最低分；最高分依次為「車身和車廂清潔」（3.45）、「車廂寬敞、座位舒適」（3.44）及「車廂溫度適中」 （3.44）。不過，13項評分中10項均遜疫前，跌最多為「車身和車廂清潔」及「司機熟知乘客目的地及交通狀况」，均跌0.31分。

業界撐司機計分制 倡打擊白牌車

黃卓邦認為，3年來社會及行內生態變化大，將過去結果與今年相比不公平，惟業界仍會以「不卑不亢」態度接受調查結果，承認評分不算高，有很大進步空間。他表示，議會將繼續在業內推行獎勵計劃以鼓勵司機改善服務，亦支持運輸署推行的士司機違例計分制揪出害群之馬，他同時建議政府加強打擊「白牌車」，改善經營環境吸引青年入行。

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