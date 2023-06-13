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港聞

港聞二

運輸建造輸勞1.9萬 今公布 6000為機場工 或安排跨境上下班

【明報專訊】特首李家超早前表示最遲年中公布應對建造業和運輸業人手不足策略，消息稱政府今日公布兩個行業的輸入外勞方案，建造業擬引入約1.1萬名外勞，運輸業則輸入約8000名，當中約6000為機場員工，其餘2000為旅遊巴及小巴司機。據悉，機場員工外勞或安排可即日來回兩地跨境工作，政府會放寬僱主必須為外勞提供留港住所的安排，不過有關安排不適用於所有工種。

旅巴小巴司機2000 建造業1.1萬

據悉，政府擬在建造業和運輸業輸入外勞時參考輸入院舍護理員的「特別計劃」方式，即毋須經勞顧會審批。其中針對在機場工作的外勞，政府傾向容許該批工人以即日來回方式出入境上下班，部分或可經港珠澳大橋，當局有考慮提供交通安排，最終方案詳情仍有待今日公布。

勞工界立法會議員周小松形容，輸入外勞人數高，盼當局可持續監察兩行業人手情况，確保有需要才輸入，否則他估計要每日照顧約2萬名外勞在港生活及交通出行亦有挑戰。周強調計劃必須有定期檢討機制，否則業界會憂慮計劃恆常化影響本地工人就業，冀當局可透過限制外勞在港簽證有效期為計劃設時限，而改善本地勞工工作環境的措施亦要強化，否則人手繼續流失，長遠或令業界依賴外勞。

勞界：須定期檢討設簽證時限 免依賴外勞

有指當局有考慮為機場外勞安排交通，周小松形容有本地機場工友聽聞後「好㷫」，因本地機場員工爭取當局改善機場工作工時及交通安排20多年未竟，工作環境差導致人手流失，相信如當局為外勞提供交通安排，會令業界感到不公平，冀當局輸入外勞同時亦推措施支援本地機場工。

本地機場工「好㷫」 促改善交通

的士小巴商總會理事長周國強支持輸入外勞，盼小巴司機外勞有1000人。今次輸入的運輸業外勞料不包括的士，香港的士業議會主席黃卓邦稱，議會認為的士提供個人化點對點服務，很多時需與乘客用廣東話溝通，且非行走固定路線，司機需熟悉路况即時應對交通，故不適合外勞，但若日後勞動市場進一步萎縮，議會持開放態度討論。黃期望小巴及旅巴輸入外勞補足司機人手，可釋放的士業潛在勞動力，有意投身運輸業者或選擇較缺人之的士業。

工會批繞過勞顧 議員籲確保不會「半年才到」

建造業總工會權益主任吳偉樑亦反對輸入外勞，稱業內有過百工種，非所有工種均缺人，批評現時做法繞過勞顧會，憂影響本地工人就業。

選委界立法會議員陳紹雄則認同可輸入外勞，惟關注計劃及時補充勞動力的成效，認為當局需留意審批時間，確保僱主申請後外勞不會「半年後才到」 。陳又稱，建造工程在不同階段對各工種的勞動力需求不同，認為就不同工序分別輸入外勞不理想，建議輸入可同時兼顧不同工種技能的建造業工人。

相關字詞﹕輸入外勞

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