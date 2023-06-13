運輸建造輸勞1.9萬 今公布 6000為機場工 或安排跨境上下班

旅巴小巴司機2000 建造業1.1萬

據悉，政府擬在建造業和運輸業輸入外勞時參考輸入院舍護理員的「特別計劃」方式，即毋須經勞顧會審批。其中針對在機場工作的外勞，政府傾向容許該批工人以即日來回方式出入境上下班，部分或可經港珠澳大橋，當局有考慮提供交通安排，最終方案詳情仍有待今日公布。

勞工界立法會議員周小松形容，輸入外勞人數高，盼當局可持續監察兩行業人手情况，確保有需要才輸入，否則他估計要每日照顧約2萬名外勞在港生活及交通出行亦有挑戰。周強調計劃必須有定期檢討機制，否則業界會憂慮計劃恆常化影響本地工人就業，冀當局可透過限制外勞在港簽證有效期為計劃設時限，而改善本地勞工工作環境的措施亦要強化，否則人手繼續流失，長遠或令業界依賴外勞。

勞界：須定期檢討設簽證時限 免依賴外勞

有指當局有考慮為機場外勞安排交通，周小松形容有本地機場工友聽聞後「好㷫」，因本地機場員工爭取當局改善機場工作工時及交通安排20多年未竟，工作環境差導致人手流失，相信如當局為外勞提供交通安排，會令業界感到不公平，冀當局輸入外勞同時亦推措施支援本地機場工。

本地機場工「好㷫」 促改善交通

的士小巴商總會理事長周國強支持輸入外勞，盼小巴司機外勞有1000人。今次輸入的運輸業外勞料不包括的士，香港的士業議會主席黃卓邦稱，議會認為的士提供個人化點對點服務，很多時需與乘客用廣東話溝通，且非行走固定路線，司機需熟悉路况即時應對交通，故不適合外勞，但若日後勞動市場進一步萎縮，議會持開放態度討論。黃期望小巴及旅巴輸入外勞補足司機人手，可釋放的士業潛在勞動力，有意投身運輸業者或選擇較缺人之的士業。

工會批繞過勞顧 議員籲確保不會「半年才到」

建造業總工會權益主任吳偉樑亦反對輸入外勞，稱業內有過百工種，非所有工種均缺人，批評現時做法繞過勞顧會，憂影響本地工人就業。

選委界立法會議員陳紹雄則認同可輸入外勞，惟關注計劃及時補充勞動力的成效，認為當局需留意審批時間，確保僱主申請後外勞不會「半年後才到」 。陳又稱，建造工程在不同階段對各工種的勞動力需求不同，認為就不同工序分別輸入外勞不理想，建議輸入可同時兼顧不同工種技能的建造業工人。